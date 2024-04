ĐECU NE BIH NIKOME DIRAO, A OČEVE BIH POBIO: Vođa pre smrti otkrio da Kapetan namešta škaljarce: Pobio si nam prijatelje IZDAJNIČE

Šef škaljarskog klana Jovan Vukotić krajem 2020. godine poručio je Milu Raduloviću da zna da on namešta "škaljarce" pripadnicima njima suprotstavljene kriminalne grupe i zapretio mu da će zbog toga platiti životom.

Vukotić i članovi njegove zloglasne ekipe prethodno igraju igru sa Radulovićem, tokom koje mu Kotoranin tada i poručuje da bi pobio očeve svih vođa kavačkog klana, ali i da đecu nikome ne bi dirao.

Jovan Vukotić foto: Yeni Şafak

- Đecu ne bih nikome dirao, a očeve sve pobio, no nema niko od njih oca. Ni Radoje (Zvicer), ni Škuri (Dragan Knežević), ni Vujotić (Milan). Ima jedino je Duka živ - napisao je tada šef škaljarskog klana Raduloviću 20. oktobra 2020. godine.

Tu prepisku vodili su preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, u grupnom čatu sa još nekoliko visokorangiranih pripadnika barskog klana koji je radio pod okriljem škaljarske organizovane kriminalne grupe.

Radulović je tada pisao po Zvicerovim instrukcijama, čiji vojnici su ga i držali u zarobljeništvu i sa njegovog telefona slali poruke i mamili u zasede brojne članove škaljarske ekipe.

Dok je pokušavao da uhvati Vukotića i dvojicu Barana u zamku, Kapetan “okuplja” svoje vojnike iz Bara i sada pokojnog Kotoranina i nudi im plan za likvidaciju Slobodana Kašćelana.

Navodno, zbog tog posla zove ih na sastanak, dok se, istovremeno, "kavčani" predvođeni Zvicerom, Vujotićem i Igorom Božovićem dogovaraju da ih “sve iskidaju” kada se sretnu, pa u tom kontekstu traže “kamikazu” koja bi to učinila na javnom mestu.

Radoje Zvicer foto: Printscreen Libertas

Nakon nekoliko dana prepiske, Vukotić prekida igru i obaveštava Radulovića da su ga svi već odavno provalili, da znaju da je izdajnik. Tada saopštava i koga je sve poslao u ruke njima suprotstavljenog kavačkog klana.

- Momci, moram da vas razočaram, ja sam vas jbg. sve lagao. Ja se nikad ne bih upuštao u ove stvari da ja išta radim sa čovekom koji mi je ubio Joka (Jovana Jovanovića) i drugove sve. I sve sam samo pravio scenario da vidim dokle i sa kim je povezan Kapetan, General naš, a kad su mi javili da je povezan sa murijom, tek sam onda se sprdao do kraja. Nema ni štekova, ni akcije, ni ništa. Hahahahahaha, pa ja ne mogu verovati dokle ide ljudska svest, da može misliti da bih ja sa izdajnikom i dželatom naše braće ikoga ubijao - napisao je Vukotić.

On tada dodaje da mu više odgovara da ga “General naš” naziva Starletom, nego da bude izdajnik i da proda "kavčanima" i službi sve drugove i poznanike, kao što je on uradio.

Mile Radulović Kapetan foto: Printscreen

- E, moj Generale, pa moraš znati da imam ja malo više ljudi u CG nego ti, ipak sam ja Crnogorac, a ti Srbijanac. Kuma tvoga (Ratka Živkovića) i te što im na Skaj serviraš braću koja ti veruju da ih kasape, pozdravi i kaži da će sve doći na naplatu, a ti kad sarađuješ sa neprijateljima i murijom, znaj da ipak sve se zna i sazna! Jednom rečju - izdajniče. Špijune. Voleli su te svi, ti si to iskoristio i pobio nam prijatelje, sad se nosi sa tim. Ti i tvoji "kavčani" i Kosovari i prljavi murijaši! Ja ću ostati dostojan svog prezimena, a ti vidi kako ćeš dalje da nastupiš. Možemo ostati na ovaj čet ako želiš, ali priznajem zamisli su ti bile sistematske i dobre, sa tri tel. i skajeva da nas ubijaš. Reci tim tvojim špijunima da uđu i provere sve. Hahaha, drtina je nebitna toliko da bi na nju neko lomio glavu. Život joj vredi taman koliko i tebi. Pi**o jedna stara, izdajnička - napisao je Vukotić.

Izdajnik, ubio je 30 ljudi

"Škaljarac" koji piše sakriven iza nika Barmalos objašnjava da je General sve organizovao i ubio 30 ljudi, ali istvoremeno pita Vukotića da li misli da Radulović sve to završava sa policijom.

- Ne mislim, on je izdajnik koji je pokušao i mene da ubije i sve nas je pobio - odgovara on.

Barmalos konstatuje da za Radulovića ima 30 svedoka, jer je toliko zla naneo i familija zavio u crno.

- I izdao, i u muriju prodao ko se prodati može. Mene ništa nije mogao, jer ja sa tim bolesnikom ništa nikad radio nisam, ali je sad pokušao... Da me navuče na drtinu, da dobijem robiju - piše Vukotić.

- Nema Generala, izgleda je više voleo uživo da nas sve vidi - piše Barmalos, a Vukotić pojašnjava da je Radulović sve za njega mogao da kaže, osim da je nekoga izdao ili prodao.

- Ubili su mi oca i kuma... Evo vam samo kako je Joka preko Rista (Mijanovića) dohvatio, a to je mali deo onoga što imam - šalje u to vreme vođa "škaljaraca".

U grupni čet prosleđuje prepisku Radulovića sa Mijanovićem, iz koje se vidi da je Kapetan poslao Jovanovića u Španiju, a potom ga i predao u ruke "kavčanima".

Dok grupa pokušava da dobije objašnjenje od Radulovića, on, kako pišu, samo čita poruke i ne reaguje.

Vukotić im šalje da je Radulović namestio i Zvonceta (Milana Ljepoju), te da to zna i supruga tog Nišlije.

foto: Privatna arhiva

- Pitajte nju. Nišlije ga terete za nesretnika, đe joj muža za blindu poćerao, da časti nesretnika blindu... Sava (Lopičića) je on naručio da se ubije, jer je to Žuti (Radoje Živković) naredio... A Hajduka isto pokušava da da kumu u BG, no hajduk nije budala... Sve mu se zna, žalosno što je ovoliko ljudi moralo da pogine prvo - piše Vukotić.

Ekipa pita Radulovića kako će sve to da objasni, s obzirom na to da imaju dokaze da je on pobio sve ljude.

- Imaju poruke Generale đe si Zvonceta po blindu poslao. On je Adža (Alana Kožara) namjestio, nema ko drugi... Prodao si Adža Generale, a znaš što to znači Generale. Dušu si mi uzeo, volio sam te k’o brata, poginut sam htio za tebe moj bivši druže, što učinje ovo - piše Barmalos.

Vukotić im objašnjava da i Surf sve zna, jer je: “Trebao da pogine onaj dan. Benzin je tu bio da se tragovi unište iz auta. Mene pokušava da ubije”.

- Adžo ti piše ‘volim te Generale’ na plažu, ti nam ga namesti. Uh uh uh đe ti obraz i čast na koju se pozivaš - pita Barmalos.

Vođa škaljaraca objašnjava da Radulović nudi milion za njegovu glavu:

- Pokušava da me navuče, pa nudi ljudima da me ubiju. Vjerovao sam tom bolesniku... Vidio sam u njega saveznika.

Pripadnici te ekipe poručuju Raduloviću da bi svi skočili u vatru za njega da im je tražio, a da ih on “sve pobi”.

Nakon te prepiske vođa škaljaraca ekipi prosleđuje i da je Radulović uzeo sav novac i poslao im policiju, a član ekipe pod nikom Barmalos konstatuje: “Radiš nas k’o ovce, na poverenje. Sve nas pobi. Zašto Generale, a svi smo za tebe htjeli život da damo?”.

Vukotić je, da podsetimo, ubijen gotovo dvije godine kasnije, u septembru 2022. godine u Istanbulu.

Kurir/Vijesti

