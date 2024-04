SRBIN OSUĐEN U SLOVENIJI NA 3 GODINE I 5 MESECI ZATVORA: Milan u kombiju švercovao migrante i decu!

Državljanin Srbije Milan Ignjat (28) koji je 3. februara kombijem prevozio 13 migranata, među kojima je bilo i petoro dece, osuđen je u Okružnom sudu u Krsnoj na tri godine i pet meseci zatvora, kao i novčanu kaznu od 800 evra.

Prema navodima lokalnih medija, Ignjat je migrante pokušao da prokrijumčari preko slovesko-hrvatske granice, a plan je bio da ih preveze do Italije. Migranti su bili u tovarnom kombiju "renoa" bez sedišta, prozora, grejanja i ventilacije.

Sudija Cvetka Ogorevc Sotelšek osudila je Srbina na osnovu sporazuma koji je on potpisao sa nadležnim tužilaštvom i to na tri godine i pet meseci zatvora, novčanu kaznu od 800 evra i zabranjen mu je ulazak u zemlju na pet godina. Takođe, sudija je produžila pritvor okrivljenom do pravosnažnosti presude.

ilustracija foto: Shutterstock

- Krijumčari iskorišćavaju nepovoljnu situaciju migranata, nije ih briga kako prevoze ljude i važno im je samo da zarade što više novca - rekao je tužilac na suđenju, a prenose lokalni mediji koji objašnjavaju kako je došlo do krivičnog dela.

- Utvrđeno je da je srpski državljanin migrante utovario na granici sa Bosnom i Hercegovinom i doveo ih do slovenačko-hrvatske granice, ali ne i do glavnog prelaza, već su oni peške prešli preko mosta - navode lokalni mediji.

- Policijska uprava Novo mesto u jednom trenutku primetila i pokušala je da ga zaustavi, ali se vozač oglasio od ovu naredbu. Vozio je preko livade, a potom je stao i uhapšen je. Tada je utvrđeno da u kombiju ima 13 ilegalnih migranata iz Turske koji nisu ispunjavali uslove za ulazak u Sloveniju legalnim putem.

ilustracija foto: Kurir/T.Ilić

Ignjatu su u ovom krivičnom delu pomogla još dva srpska državljanina. Kada su migranti izašli iz kombija bili su iznemogli i promrzli. Naveli su i da ih je bilo strah jer su ih vozači tokom vožnje izbacivali iz kombija. Ignjat se u istrazi branio ćutanjem, dok su migranti objasnili da su za prevoz do Italije morali da plate organizatoru od 3.500 evra do 5.000 evra, a deo od tog novca je izaš vozaču.

Bonus video:

00:45 Uhapšeni zbog sumnje da su kao pripadnici kriminalne grupe krijumčarili migrante