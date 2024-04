"OSUMNJIČENI SE ZA 5 MINUTA MIMOIŠLI SA POLICIJOM?!" Radulović: Da su se zadržali još malo zaustavili bi ih, jedna okolnost čudi

O tragičnom kraju potrage za Dankom Ilić govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Milan Popović, advokat i Mladen Radulović, novinar.

Radulović je konstatovao da su se po rekonstrukciji događaja osumnjičeni zamalo mimoišli sa policijiom:

foto: Kurir televizija

- Jedna sigurnosna kamera gleda na put kojim se prolazi, praktično jedini put koji vodi do kuće u kojoj se nalazila Danka Ilić. Od kolega koji su došli do nekih informacija koji razgovarali su sa ženom koja je postavila tu sigurnosnu kameru saznali smo šta je ona tačno rekla o spletu događaja - da je majka došla u 13.10, nakon 10 minuta njen muž, a ubrzo zatim, takođe nakon 10 minuta i policija i veliki broj patrola i da je potraga počela. Obimna potraga je dakle započela praktično odmah po samom nestanku - rekao je Radulović i dodao:

- Dvojica osumnjičenih su se išetali i za samo pet minuta se mimoišli sa patrolama. Da su ostali još deset minuta neko bi ih zaustavio i oni bi bili uhapšeni sto posto.

Kaže da je automobil u kojem su bili osumnnjičeni veoma brz i da često izaziva saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, kao i da je pomalo čudno da se on navodno kretao tako sporom brzinom u trenutku nesreće:

01:19 OSUMNJIČENI SE ZA 5 MINUTA MIMOIŠLI SA POLICIJOM! Radulović: Da su se zadržalIi još toliko zaustavili bi ih, jedna okolnost čudi

- Reč je o malom vozilu koje je dosta brzo. Ono često sudeluje u saobraćajnim nesrećama i to ponekad sa smrtnim ishodo. Ovde je rečeno da je automobil išao 20 na sat. Malo mi je čudno da je to tako mala brzina. Ako su je udarili tom brzinom ona sigurno nije stradala od udara automobila. Postoji mogućnost i da su pregazili dete. Očekujem da će istražitelji pritisnuti osumnjičene da kažu kako se tačno nesreća odigrala.

Popović je konstatovao da je sada jako teško pretpostaviti kakva bi kazna mogla da očekuje osumnjičene.

- Koliko god to čudno zvučalo teško je sada pretpostaviti kakva kazna očekuje osumnjičene jer zaprećena kazna zavisi od pravne kvalifikacije, a ona zavisi od dokaza. Mi tek od juče imamo osumnjičena lica. Verujem da ni sam tužilac još uvek nema sve detalje i činjenice kako bi mogao da kaže "U pitanju je to i to delo." U medijima se zaista pojavljuje svašta i postoji širok spektar mogućnosti šta se tu moglo desiti. Da li je devojčica stradala u samoj nesreći, da li je ubijena nakon nje, da li su osumnjičeni bili u alkoholisanom stanju ili ne i td. mnogo toga je u opticaju - rekao je Popović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ukoliko su je udavili to je delo teškog ubistva. Ukoliko je već bila mrtva, a oni pokušali da je dave to je već nepodoban pokušaj. Ukoliko su je udarcem automobila usmrtili mi govorimo o sasvim drugom krivičnom delu. To je onda delo protiv javnog saobraćaja. Zatim postavlja se pitanje da li je vozač bio pod dejstvom alkohola. Ukoliko nije onda je to delo iz nehata, a ukoliko je bio alkoholisan to se automatski vodi kao delo sa umišljajem. Ko je vozio? Da li je vozač izašao i udavio tu devojčicu, ili je to bio suvozač. U zavisnosti od toga šta je ko učino jednu kaznu će dobiti jedan, a drugi drugi.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:48 PSIHOLOG IZNEO DETALJNU ANALIZU STRUKTURE LIČNOSTI OSUMNJIČENIH! Roskić bez sumnje: Radi se o divljoj deponiji, TELO ĆE SE NAĆI