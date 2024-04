"TAJ POZIV U CIK ZORE UNIŠTIO NAM PORODICU" Otac Stefana Filića: Žena kao sena prividno obitava na zemlji, sin se NE RADUJE ŽIVOTU

Stefan Filić (18), maturant Ekonomske škole, preminuo je od posledica brutalnog prebijanja februara 2020. godine u Velikoj Plani. Nikola Bojović (23) i Mitar Pandurević (23) osuđeni su u julu prošle godine na 18, odnosno 15 godina zbog povreda koje su naneli mladiću, a kako u potresnoj ispovest ističe Nenad Filić, Stefanov otac, najveća bol koji čovek može da doživi je gubitak deteta.

Nenad na početku razgovora navodi da ih je jedan poziv u cik zore doveo u stanje da se osećaju tako "da je bolje da nisu živi".

"Ostali mogu samo da naslute veličinu te tragedije. Pre više od četiri godine osvanuo nam je dan kakav nije smeo, nama, jednoj normalnoj porodici koja se borila za egzistenciju, za bolje sutra svoje dece. Samo jedan poziv u cik zore nas je doveo u stanje kad je bolje da nismo živi. Iskreno, iscrpeo sam sve reči, sve suze, ponekad kao da sam nem, da me niko ne čuje, poželim i da sebe ne čujem, da ne osećam i ne dišem. Vrtim se u kovitlacu bola i besa iz minuta u minut, iz dana u dan, od te nesnosne boli koja je u meni. Ne prestaje već se produbljuje, niko je ne vidi, a ona lomi i razara. Nisam siguran da li je gore što mi nedostaje ili činjenica da ne mogu ništa da promenim", potresnim rečima govori Filić.

Nenad ističe da mu je tragičan događaj potpuno promenio porodicu.

"Gledam svoju uništenu porodicu, ženu koja kao neka sena prividno obitava na ovoj zemlji, rastrgnuta od bola kao i ja. Mlađeg sina koji u trenutku postaje star, ne raduje se životu kao njegovi vršnjaci, gledam sestriće koji više ne slave rođendane, ni punoletstva, ženine roditelje, braću i sestre koji su se odrekli pređašnjeg života. Gledam stare roditelje, ljute, što nisu oni tada otišli, posebno majku nad čijom humkom već mesec dana plačem jer nije mogla da izdrži i nije dočekala da Stefanove ubice odu u zatvor", navodi kroz suze Nenad.

Prema njegovim rečima, pola srca im je svima ostalo u hladnom grobu gde počiva njihov nevino ubijeni sin.

"Ova druga od bola načeta polovina pokušava da bude tu, da se nađe mlađem sinu, da se izbori sa traumom i teretom koji nosi. Svojski se trudimo da ga utešimo i pomognemo da zaboravi trenutak kad su mu pred očima ubijali brata, a on nemoćan sa svojih malih šesnaest godina. Razarajuća je ovo bol koju kao otac moram da ponesem, živim kao po nekoj kazni, boli me, želim da odem, a ne mogu. Ponekad se pitam, koja je svrha mog ostajanja ovde, kad mi je pred očima moj prvenac, izmrcvaren udarcima, oboren na pločniku, išutiran i zgažen od strane nevaspitanih, bahatih i bednih kukavica koji sve vreme sudskog procesa prebacuju 'vruć krompir' jedan na drugog, koji nemaju ni malo časti da priznaju delo i preuzmu odgovornost", kaže on.

Podsetimo, Stefan Filić, inače maturant Ekonomske škole u Velikoj Plani, preminuo je od posledica brutalnih batina. Njegova smrt pokrenula je brojne proteste na kojima su građani tražili oštre kazne za napadače.

Nikola Bojović i Mitar Pandurević osuđeni da su u februaru 2020. godine mučki pretukli Stefana Filića. Bojović je osuđen na 18 godina zatvora, dok je Pandurević osuđen na kaznu od 15 godina zatvora.

Mladić je napadnut ispred kluba "Brodolom" u Velikoj Plani, kada su trojica napadača najpre nasrnuli na Filićevog mlađeg brata i druga, a zatim se umešao Stefan želeći da ih rastavi.

"Čekamo odluku Apelacionog suda u maju i nadamo se da će sud prepoznati koliko je važno kazniti prestupnike maksimalnom kaznom, baš iz razloga da nam se ne ponove ovakve tragedije i da više ne padne nekom na pamet da se lati pesnice i šutiranja nemoćnih u glavu. Uporedo sa tim, čekamo i potvrdu Višeg suda u Smederevu, a koja se odnosi na optuženog Predraga Stoiljkovića, koji se tereti za nasilničko ponašanje i koji je prvostepeno osuđen na kaznu zatvora od dve godine i osam meseci“, zaključio je Nenad Filić, Stefanov otac.

