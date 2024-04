"NIKOLA POGINUO KADA SE VRAĆAO SA SVADBE NA KOJOJ JE BIO KUM" Sveštenik i prijatelj nastradalog mladića otkrio detalje nesreće

Nikola Ranđelović (31) iz Vlasotinca, suvozač u automobilu „reno megan“ kojim je upravljao G. K. (34), nastradao je u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se prekjuče dogodila u selu Gornje Zuniče, nedaleko od Knjaževca. Da priča bude još tužnija, on je nastradao nakon što se vraćao sa veselja na kome je bio kum jednom od svojih najboljih prijatelja.

Kako je ispričao sveštenik Bogdan Tomić, drug nastradalog mladića, Nikola je imao tešku životnu priču, a druženje mu je bio jedini način da se skloni od problema koji su ga pratili ceo život.

- Videli smo se taj dan. Bio je srećan što je kum. Pre nego što će otići na svadbu, bio je kod mene kući. Igrao se sa mojom decom. Bio je veseo, ja sam ga požurivao da ide kući da uzme odelo i da se spremi za svadbu. Tada smo se videli poslednji put, a nisam mogao pomisliti da će tako nastradati - otpočinje priču sveštenik Tomić.

Neposredno pre nego što će se desiti tragedija Nikola je imao komunikaciju sa Bogdanom, kome je trebalo da kumuje u maju.

- To veče smo se dopisivali. Rekao mi je da kreće sa slavlja. U jednom trenutku, jedno pet minuta pre nego što će se desiti tragedija, poslao mi je video-snimak iz auta. Na njemu se veselio i pevao. Onda se desila tragedija i od tada za sve nas njegove prijatelje nastupa vreme bola - priča otac Bogdan.

Vest da mu je nastradao budući kum i dobar prijatelj saznao je na službi koju je služio. - Bila je jutarnja služba i meni je zazvonio telefon. Zvao me je mladić kome je Nikola bio kum, odnosno mladoženja, sa čije se svadbe vraćao. Odbio sam poziv, a kada se završila služba, pozvao sam ga, a on mi je saopštio da je Nikola nastradao, nisam mogao da poverujem u to - priča naš sagovornik.

On kaže da je tragično nastradali bio teško povređen, a da je scena sa lica mesta bila jeziva. - Vatrogasci su morali da seku auto. On je bio unutra zaglavljen. Kada su uspeli da dođu do njega, nisu ništa drugo mogli osim da konstatuju smrt. To je bilo oko jedan sat nakon ponoći - kaže Tomić.

Kako kaže, Nikola je odrastao bez roditelja, odnosno brigu o njemu vodio je njegov stric. - Nikolini roditelji su se razveli, a brigu o njemu preuzeo je stric. On je živeo za svoje sestre. Ceo život ih pratio i bodrio. Bio je blage naravi, spreman svima da pomogne. Kada je trebalo nešto da se radi, on je bio tu. Bavio se građevinom, ali sve zanate je poznavao. Ko god je rekao Nidžo, možeš li da mi pomogneš, nikad mu nije rekao ne. Takve naravi je bio - kaže sveštenik, i dodaje: - Upisao je fakultet, ali odustao je. Gradio je kuće, mostove, hale. Nema toga što nije znao. Dugo je bio u toj profesiji. Jedno vreme je radio u inostranstvu, ali se vratio. Bio je tip čoveka da više voli da je van kuće, da se druži, a ne sam da bude među četiri zida. U toj tišini verovatno mu je to stvaralo pritisak - priča prijatelj nastradalog Nikole.

Kako dodaje, nastradali mladić trebalo je da mu bude kum.

- I meni je trebalo da krsti dete. Sve smo dogovorili, planirali smo da to bude 25. maja, ali evo šta se desi - objašnjava Bogdan.

Podsetimo, nesreća se desila u noći između ponedeljaka i utorka, nekoliko minuta posle ponoći. Automobilom je upravljao Nikolin prijatelj G. K., a vozilo je, najverovatnije usled neprilagođene brzine i loših vremenskih uslova na putu sletelo sa kolovoza, udarilo u bankinu, a potom u betonski stub. Od siline udarca automobil se odbio i udario u kuću koja se nalazila sa suprotne strane kolovoza. Suvozač je sa teškim telesnim povredama primljen u knjaževačku bolnicu, ali njegovo srce nije izdržalo, dok je vozač sa teškim povredama smešten u Univerzitetski klinički centar Niš.

Nikola ispraćen na večni počinak Sahrana nastradalog mladića bila je u utorak, a njega su na večni počinak ispratili porodica i prijatelji. Nikola je sahranjen na gradskom groblju u Vlasotincu.

