- Ubistvo Slavka Ćuruvije nije ostalo ni neistraženo, ni nerešeno. Dakle, slučaj je istražen, ubice su otkrivene, one su identifikovane, one su privedene pravdi. Samo što privođenje pravdi nekad nije dovoljno da se desi pravda. I na kraju ubice Slavka Ćuruvije su ostale nekažnjene. Ali ja mislim da cela nacija zna da je služba državne bezbednosti ubila Slavka Ćuruviju.I mislim da cela nacija razume da je ovde država ubila novinara - rekla je Smajlovićeva.

- Nesumnjivo je da je Ćuruvije bio pod merema, akcija "Ćuran" je akcija čiji je cilj njegova likvidacija. Da li je državna bezbednost u formalnom smislu vodila dokumentaciju "Ćuran", u svojim arhivama, kao akciju praćenja, presluškivanja, potpuno je svejedno. Ishod te akcije je njegova likvidacija, to nije sudski dokazano, ali se desilo. Novinarska i medijska zajednica je ubeđena da su osumnjičeni bili deo tog lanca - rekao je Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a.

- Ja sam uhapšen 14. januara 2014. godine . Te noći smo davali iskaz tužilaštvu i ona je tada došla u prvu posetu 15. januara i ja sam joj rekao, ozbirom što smo višedecenijski prijatelji, da ode da uzme pregled, da ga dobro izanalizira. Rekao sam joj da ne želim da me brani, ako u predmetu nađe dokaz da sam ja učestvovao u krivičnom delu koje mi se stavlja na teret - rekao je Ratko Romić, glavni obaveštajni isnpektor u II upravi resora.

- Branka Prpa kao jedini autentični svedok je rekla da oni koji su tu nemaju veze sa ubistvom Ćuruvije. Ali, bilo je jedno pitanje koje je čak postavio jedan član veća na apelaciji, pitao ju je "da li je uopšte u sudnici lice koje ste vi videli kada je bilo ubistvo". To je bilo pitanje i više nego što prelazi granice dozvoljenog, ja sam pustila i da takvo pitanje prođe. Meni su moji klijenti rekli, ne postoji pitanje koje ne sme da se postavi. Ona je rekla da nema ni jednog lica koje je videla u sudnici - rekla je Zora Dobričanin Nikodinović, advokat.

- On je apsolutno bio patrijota u ovom tradicionalnom, konzervativnom poimanju te reči. On je čovek koji je par meseci pre početka bombardovanja putovao u Vašington, gde je imao susrete u Kongresu, USAID-u... Govorio je da je politika Slobodana Miloševića loša i da se protiv nje bori i rekao "ja želim da on padne, da bih ja mogao da pravim novine, ali američka politika prema mojoj zemlji je skandalozna" - kaže Smajlovićeva.