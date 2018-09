Zoran Milivojević: Bez Srbije se ništa ne može na Balkanu

Srbija ima poziciju koja se potpuno uklapa u novi pristup koji je, kao princip Amerike, uveo predsednik SAD Donald Tramp. Amerika više nije jedina svetska sila.

Ona je prinuđena da o globalnim temama razgovara s drugima. Mi se uklapamo zato što imamo odlične odnose sa svim globalnim akterima. Bez Srbije se ništa ne može na Balkanu.

Mora da se uvaži interes Srbije. Prvo, projekat nezavisnog Kosova je neuspeo i to se jasno vidi. Druga stvar, da je to poseban slučaj, ni to niko nije prihvatio. Sada u novim okolnostima imamo situaciju pokušaja Evrope da nađe svoje mesto i uhvati kopču.

Problem Evropske unije je što više nije ubedljiva kao subjekt, dok je Srbija sa svojom politikom pokazala da je sada partner bez kog se ne može.

Kurir.rs/ Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir