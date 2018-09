Ana Brnabić: Digitalizacija izvor rasta na tržištu

Digitalizacija je rešenje koje ima najveći potencijal, koje je izvor rasta i kompetitivnosti na tržištu, u pokušajima Srbije da se približi zemljama Evropske unije.

To je četvrta industrijska revolucija i ona daje čitav niz mogućnosti za ekonomije kao što je srpska.

Oni koji nisu bili pobednici prethodnih revolucija imaju jedinstvenu šansu da u ovom novom, savremenom svetu budu pobednici. Kao premijerka sam rešena da Srbija iskoristi tu mogućnost i zbog toga je digitalizacija postavljena za prvi prioritet moje vlade.

To znači mnogo stvari, od e-vlade i elektronskih usluga zarad transparentnosti i borbe protiv korupcije do podrške IT sektoru i značajnih investicija u modernizaciju obrazovanja.

