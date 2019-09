ČEDOMIR JOVANOVIĆ: Predizborna vlada je izlaz iz krize

Ideja o predizbornoj vladi nije način da postanem deo vlasti, već jedini izlaz iz krize kako se od kampanje ne bi pravio front. Ne interesuje me da budem deo te vlade, niti se ovde radi o privatnim ambicijama, kako neki zamišljaju i za šta me optužuju. Predizborna vlada je jedini izlaz iz krize u kojoj se nalazimo i poslednja šansa da u izbore uđemo sa atmosferom koja bar malo liči na normalnu i da iz tih izbora izađemo bez novih ožiljaka. Zanima me šta o mojoj ideji misle Dragan Đilas, DS, Dveri i da li razumeju šta će se desiti u proleće naredne godine ako odbijemo da sami sebi pomognemo. Od predsednika Vučića očekujem da ne odbija svaki predlog i da se ne ponaša kao predsednik jedne od stranaka koja ide na izbore, a ostavlja ostatak društva.

Kurir.rs/Foto: Marina Lopičić

Kurir