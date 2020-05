AUTORSKI TEKST ENTONIJA GODFRIJA AMBASADORA SAD U BEOGRADU: Drago mi je što Srbija kao regionalni lider pomaže susedima

Kada je veliki američki romanopisac Mark Tven gostovao u Londonu kao predavač 1897. godine, neko je pustio glas da je pisac ozbiljno bolestan. Tven je kasnije čuo da su neke novine izvestile čak i da je umro, što ga je navelo da odgovori na sebi svojstven način: „Vesti o mojoj smrti su uveliko preterane.“

Ovakav odgovor pisca „Toma Sojera“ i „Haklberija Fina“, između ostalih velikih dela, javio mi se u sećanju dok sam čitao komentare nekoliko srpskih analitičara i političara, uključujući i ministre, da je kriza povodom kovida-19 premestila središte geopolitičkog uticaja iz zapadne Evrope i SAD u Peking ili Moskvu. Prijatelji, dozvolite mi da objavim da su vesti o kraju saradnje Srbije sa Zapadom uveliko preterane.

Već više od pola veka SAD daju najveći doprinos zdravstvenoj bezbednosti sveta. Samo u poslednjih 20 godina dale su preko 140 milijardi dolara. Isto tako, dobar deo milijarde dolara pomoći koju smo dali Srbiji od 2001. godine naovamo usmeren je u razvoj vašeg zdravstvenog sistema. I danas, kada se i sami suočavamo sa teškom situacijom, američki narod šalje pomoć Srbiji u vidu testova na koronu, zaštitne opreme i drugih hitnih potrepština. Drago mi je što vidim da Srbija velikodušno i sa zrelošću regionalnog lidera koristi svoje osnaženo zdravstvo i privredu da pruži ruku pomoći svojim susedima u ovoj krizi. SAD su beskrajno zahvalne Vladi Srbije što je nedavno pomogla američkim državljanima da se vrate kući.

Kako sam više puta naglasio tokom proteklog meseca, sva međunarodna pomoć u borbi protiv pandemije je dobrodošla i sada moramo zajedno raditi da rešimo problem. Jedino zajedničkim snagama možemo savladati ovaj virus i donekle, nadam se, vratiti se prosperitetu i normalnom životu.

Kad smo već kod toga, najjači utisak za mene ovih dana je značaj transparentnosti i istinitih informacija. U nedelju je Svetski dan slobode medija - idealna prilika da razmislimo kolika je vrednost novinarstva i slobodnog protoka informacija. SAD su osnovane kao eksperiment demokratije nasuprot tiraniji jednog neobuzdanog monarha. Zato naš ustav toliko štiti pravo na slobodu štampe. Verujemo da tamo gde je ugušena sloboda govora i sloboda medija cvetaju korupcija i tiranija.

I ova kriza sa koronom to dokazuje. Nije bilo slobodnih i otvorenih informacija o širenju virusa kada se on tek pojavio u Kini, što je uveliko pogoršalo tragediju sa kojom se svet danas suočava. Kineske vlasti su ućutkivale medicinare koji su pokušavali da zvone na uzbunu. Neki poput dr Li Venlijanga, koji je pokušao da na samom početku upozori javnost u Vuhanu, ućutkani su. Tragično je što je i on sam preminuo od virusa.

Više transparentnosti, bolje informisanje javnosti i obraćanje međunarodnoj zajednici za pomoć čim su se pojavili prvi slučajevi moglo je da spase bezbroj života i da omogući brz globalni odgovor bar mesec-dva ranije.

Tačno je da su autoritarni režimi možda spremniji od otvorenih društava da kontrolišu i ograniče kretanje tokom pandemije. Ali usuđujem se da tvrdim - da je bilo demokratije i slobode štampe u Kini, da su lekari kao doktor Li mogli da dignu glas, to bi pomoglo Kini i celom svetu da ovaj zdravstveni problem saseče u začetku.

Demokratija, nezavisni mediji i vlast koja radi otvoreno i iskreno najjače su mere prevencije protiv problema kakav je kovid-19. Vladini službenici bi trebalo da imaju osećaj odgovornosti u odnosu na svoje građane i da snose odgovornost za svoje postupanje ili nepostupanje, kojim nanose štetu svojim biračima.

Zemlje sveta, uključujući i Srbiju, zbijaju redove da bi jedne drugima pomogle. To se na najlepši način pokazalo prošlog vikenda, kada je Beograd dostavio preko potrebnu pomoć Italiji. Toliko posla nas čeka ne samo da pobedimo virus već i da obnovimo svoje živote i privredu. Oporavak neće biti lak, ali sam uveren da mi to možemo i da ćemo iz ovoga izaći jači i pametniji.

Ova kriza neće uništiti ideale otvorenog, slobodnog i demokratskog društva, kao vrednosti kojima su privržene i Srbija i njeni evropski susedi. Sada, više nego ikad, moramo slediti trag svetlosti koju zrače sloboda, transparentnost i otvorenost kako ne bismo ponovili greške koje su dozvolile kovidu da uzme maha.

Kurir