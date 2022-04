FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Treći svetski Đole

Moja omiljena žutara Blic u tradicionalnoj brzini na zlo i poslovičnoj hitrini na grabež juče je na svom sajtu zapandrčila zlokoban naslov „Putin bi mogao da objavi treći svetski rat“ i citirala britanskog ministra odbrane, koji je prorekao da bi to moglo da se „dogodi u narednih nekoliko dana“.

A šta ja kažem - bi li Putin mogao da objavi treći svetski rat? O, da. „Vlastan“ je da to učini, što reko Referendumski Lopov. A da li će ga objaviti - to ne znam. Ali ima ko zna. Ako želite to da saznate, sve što treba da učinite je da vam je jako puno stalo do morala - to je preduslov - i da odete na sajt NSPM. Tu stoluje moj ex karadušmanin Ðole Vukadinović, koji zna i Putinove najskrivenije misli.

Valjda ste dosad dokonali da glavna tema naše današnje kolumne nije neposredna trećeratna opasnost, nego patriotski odjeci i reagovanja na Putinovu izjavu da nezavisnost Luganska, Donjecka itd. treba da budu priznata po istom principu (tj. odsustvu principa) kao i Kosovo.

Činjenica je da Putin tom neobaveznom izjavom nije priznao Kosovo - ima on preča posla od priznavanja i otpriznavanja otcepljenih država - ali je zanimljivo kako Ðole Vukadinović tumači tabloidnu furtutmu sa sve pominjanjem noža u leđima itd.

„To je izjava“, veli Ðole, „koju su on (Putin) i drugi predstavnici Rusije do sada izrekli najmanje dvadesetak puta, ali je ona dobrodošla zvaničnicima u Srbiji i delu opozicije kao krunski dokaz Putinove izdaje Kosova i kao alibi za eventualno uvođenje sankcija Rusiji“, kaže, između ostalog.

Obožavam bespuća NSPM-ovske povjesne (neo) zbiljnosti, čvrstinu ubeđenosti NSPM-ovskog menadžmenta, uredništva, saradništva i čitalaštva da će se lokalna, regionalna i belosvetska realnost pre ili kasnije upodobiti njihovim željama, nadama i smatranjima. Koliko god da ih puta lokalna, regionalna i svetska realnost opauči po pičci, oni ostaju postojani kano klisurine i sasvim u Hegelovom duhu kažu: „Tim gore po realnost.“

Mora da je NSPM-ovce na takva razmišljanja naveo Putinov dvorski teozof Dugin, koji naučava, citiram po sećanju: „Naša istina je ono što mi smatramo da je istina i sve što treba da učinimo je da ostatak sveta ubedimo da je to istina.“

Tipičan primer žaba koje su videle da se konji potkivaju, pa podigle noge. Strogo uzev, Dugin jeste u pravu. Ostavimo li po strani empirijsku realnost - koju čak ni Dugin ne dovodi u pitanje - istina, tj. geopolitička realnost je svetski poredak nametnut ekonomskom (na prvom) i vojnom silom (na drugom mestu).

A „specijalna vojna akcija“ u Ukrajini je neka vrsta trećeratnog Sarajevskog atentata - povod, ne uzrok. Dugin i Putin (tim redosledom, jer je prvi nahuškao drugog) u jednom su se momentu osetili dovoljno moćnima da svetu nametnu svoju istinu. Svet se, međutim, uskurčio. Za razliku od pape, Ðoleta i NSPM, i svet i Rusija imaju iha-ha tenkovskih divizija. Ko će kome nametnuti „istinu“, ostaje da se vidi. A Ðole & Co ako hoće da nametnu svoju istinu, a ne da palamude, i oni moraju namaći dosta tenkovskih divizija. Ili bar uvesti sankcije Zapadu.