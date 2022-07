VLADIMIR ÐUKANOVIĆ: Imena na sunce

Uvaženi kolega advokat Zdenko Tomanović, dajući izjave koje idu u prilog njegovom klijentu, inspektoru Slobodanu Milenkoviću - mada mi nije jasno zašto mu je klijent, s obzirom na to da ga je Više javno tužilaštvo do sada pozivalo isključivo u svojstvu građanina, a ne okrivljenog - ispalio je prošle nedelje kao iz puške da su neki uticajni ljudi iz SNS nudili inspektoru Milenkoviću 100.000 evra i napredovanje u karijeri ukoliko promeni svoj iskaz vezan za slučaj Jovanjica.

Isto to, dan posle, ponovio je i još uvek ponavlja potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, koji se očigledno uživeo u ulogu portparola onih koji su izmišljali sve vezano za slučaj Jovanjica, a posebno se uživeo da bude portparol inspektoru Milenkoviću. Čak smo čuli i da je takva informacija došla i do Višeg javnog tužilaštva, što je VJT i potvrdilo i prosledilo na dalje postupanje Tužilaštvu za organizovani kriminal pošto je ono nadležno za slučaj Jovanjica.

Neću da ulazim u to da li je kolega Tomanović prekršio zakon s obzirom na to da je objavio deo sadržine dokumenta koji je, kako samo VJT saopštava, pod oznakom „strogo pov.“. Hoću da se kažu imena tih navodno uticajnih ljudi iz SNS koji su inspektoru Milenkoviću ponudili tih famoznih 100.000 evra. Dakle, gospodo, izvolite da obelodanite imena i da javnost čuje o kojim se to ljudima radi. Ukoliko to ne učinite, dodatno ću vas smatrati lažovima, kao što vas inače smatram zbog svega što ste lagali oko Jovanjice.

Inače, sve što je vezano za davanje izjave inspektora Milenkovića pred VJT deluje kao predstava i apsolutni cirkus. Ruganje državi. Od toga da u VJT dolazi pod naoružanom pratnjom, do toga da njegov advokat vređa i vrši najgori pritisak putem medija na to isto VJT, s kojim inače njegov klijent gotovo svakodnevno mora da sarađuje, jer je načelnik četvrtog odeljenja BG policije. Postavlja se logično pitanje da li se zaista plaši svaki put kada ulazi u Palatu pravde i sa sobom vodi naoružane pripadnike MUP?

Da ne potežem temu ko mu je to obezbeđenje dodelio i da li mu je uopšte dodeljeno, odnosno da li je kao načelnik to četvrto odeljenje u bukvalnom smislu privatizovao? O tome što pronalazi sve moguće razloge da uskrati VJT za svoju izjavu, to je posebna priča. Opet, podsećam, pozvan je od strane istog isključivo kao građanin. Tražio je i da ga MUP oslobodi službene tajne, pa je i to dobio. Šta je onda problem da kao građanin daš izjavu? Čemu sav taj cirkus i ponižavanje institucija?

Ne želim da ulazim u motive zašto pozvani u svojstvu građanina od strane VJT inspektor Milenković odbija da odgovori na određena pitanja. Iskreno, ako ti je savest čista, ne vidim nikakav problem da se kao visokorangirani policijski službenik koji sa VJT svaki dan ostvaruje saradnju odazoveš normalno pozivu i odgovoriš na pitanja koja VJT zanimaju. Ipak, očito savest nije baš toliko čista.

Kolika god da se medijska mašinerija pokrenula da od inspektora napravi heroja, pa makar i na silu, teško se to može učiniti ako odbijaš da kao građanin pružiš neophodne informacije tužilaštvu. Nema ništa gore kada si svestan šta si radio, a kada očigledno i nadležni to takođe znaju, pa se normalno plašiš da od građanina ne postaneš okrivljeni.

No, kako god, objavite za početak imena i prezimena ljudi iz SNS koji su navodno Milenkoviću nudili 100.000 evra. Imena i prezimena na sunce ili se sakrijte u mišje rupe i prekinite da lažete.