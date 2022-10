VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Samo ignorisanje

Bogu hvala, koliko god da su se iz petnih žila pojedinci u opoziciji, a posebno mediji koji pružaju neskrivenu podršku opoziciji, obradovali iznošenju odbrane Veljka Belivuka, dočaravajući nam njegove reči kao visokoumne i iznad svega istinite, u čiju verodostojnost nikako ne sme da se sumnja, toliko mi se s druge strane dopala reakcija kompletne Srpske napredne stranke na sve ono što je Belivuk izneo. Potpuno ignorisanje.

Prvi put moram ovako javno da pohvalim reakciju kompletne stranke, jer se nisu upecali na unapred izrežiranu predstavu, na koju bi neko reagovao, a onda bi to samo bila dodatna municija da se prave prilozi i tekstovi u kojima bi se veličao čovek koji je osumnjičen da je sa svojom družinom na komade isekao ko zna koliko ljudi.

Inače, da je sve bilo spremno, jasno se vidi po spinovima koji su na N1, Nova S, Kriku i sličnim agitpropovskim glasilima krenuli još dok je trajalo Belivukovo iznošenje odbrane. Njegove reči su u tim medijima uzete kao da su Sveto pismo. Naravno, tokom večeri, ali i sutradan, sve se nastavilo sa unapred pripremljenim gostima, koji su po zadatku pričali jedno te isto ispirajući gledalištu i čitaocima mozak, rukovodeći se gebelsovskim principom da sto puta izrečena laž postaje istina. Poenta ove režije je prikazati Aleksandra Vučića kao šefa mafije, njegove saradnike kao najgoru bandu, a celokupan SNS kao mafijašku organizaciju, a sve to prihvatiti kao aksiom jer je to izrekao čovek koji, iznoseći svoju odbranu, svakako ima pravo da izmisli šta god hoće, jer je to izabrao kao koncept svoje odbrane. Doduše, da li je ili nije isekao na komade onolike ljude, to nismo čuli, niti je to „nezavisne“ novinare zanimalo da prenesu, ukoliko se o tim okolnostima iz optužnice uopšte izjašnjavao. Njihov cilj je bio isključivo kriminalizacija Aleksandra Vučića i svakako pokušaj da se Belivuk u javnosti pokaže kao da je žrtva, i to žrtva sistema koji ga je navodno napravio, pa ga sada, dabome, surovo kažnjava.

Isti ti tzv. novinari su besneli kada su intervjue za Jutjub kanal dali Predrag Koluvija i Dijana Hrkalović. Inače, intervjue su dali jer ono što su iznosili u sudnici, a to je suštinski ono što su rekli u tim intervjuima, gospodu „nezavisne novinare“ nije zanimalo da prenesu. Naprotiv, posle svakog njihovog izjašnjenja izmišljali su koještarije i situacije koje se na pretresu uopšte nisu dogodile. Jasno, razlog je bio taj što im koncepcija njihove odbrane nije pogodovala da zapljunu Aleksandra Vučića. Otuda su pobesneli kada su im intervjuima srušili kao kulu od karata sve one laži koje su iznosili više od dve godine unazad. Nedavno sam posle održanog glavnog pretresa vezanog za „jovanjicu“ deset minuta odgovarao na pitanja novinarki N1 i Nove S. Provocirale su, prekidale moje odgovore, ali na kraju nisu ni sekund u izveštajima pustile jer im se nije dopao odgovor. Nije u skladu sa zadatom agendom da se kriminalizuje Vučić i Srpska napredna stranka. No, Belivuk je nešto drugo. On im je super i njega prenose od reči do reči. Savremeni apostol istine.

Zato je reakcija kompletne Srpske napredne stranke ovog puta bila više nego dobra. Da se razumemo, valjalo bi je stalno primenjivati.