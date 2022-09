VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Kreće odsudna bitka

Dakle, posle uveliko jezivih pritisaka koji se već mesecima ređaju kao domine prema Srbiji, očigledno se pokreće finalna faza čiji početak je oličen u nedavnom pokušaju da se Aleksandru Vučiću u ruke uvali papir s potencijalnim rešenjem statusa Kosova i Metohije.

Eto, mi ne moramo da ga formalno priznamo, ali moramo da pristanemo da tzv. Kosovo dobije stolicu u UN, što bi suštinski bilo priznanje, jer samo nezavisne države mogu da budu članice UN. Dakle, ne lipši, magarče, do zelene trave. Svakako, taj vid bezobraznog predloga apsolutno je neprihvatljiv čak i da se pročita, no to je početno opipavanje pulsa. Svet klizi ka haosu i svakom se žuri da ostvari svoje interese, a definitivno da najveće sile Evropske unije kao prioritetni cilj imaju konačno rešavanje statusa Kosova i Metohije u korist njihovog čeda nezavisnog Kosova.

Zato će se pritisci na Srbiju dodatno pojačavati i to kroz razne oblike, od klasičnih ucena, hibridnog delovanja, podrivanja sistema, finansiranja ekstremnih grupa, izazivanja haosa i građanske neposlušnosti, pa sve do sve izvesnijeg oružanog sukoba na Kosovu i Metohiji ukoliko to preostane kao poslednja opcija da nas nateraju da pokleknemo. Možemo slobodno da kažemo, odsudna bitka za Srbiju je počela.

Srbija ima čime da se brani, može i da uzvrati, ali da bi to bilo na jedan valjan način, Srbija mora da bude ujedinjena. Skoro mesec dana pišem o formiranju srpskog bloka, kog je prvo ovlaš, a pre tri dana i vrlo jasno najavio predsednik Srbije, jeste put u tom pravcu. Politički blok pristojnih ljudi, nacionalno osvešćenih, racionalnih, obrazovanih i koji znače nešto u našem društvu. Ljudi od autoriteta, čija reč ima težinu, ljudi sa izgrađenim karijerama i pre svega ljudi kojima ne pada na pamet da rade za neku drugu državu, osim za Srbiju. To je ono što mora najhitnije da se formira i da se krene u odbranu zemlje.

Potrebni su nam oni koji će istinski da menjaju sistem, ljudi modernih ideja, spremni sebe da žrtvuju kako bi Srbija ostala neokrnjena u nastupajućoj svetskoj krizi. Najvećim delom oni koji su se umnogome gadili politike baš zbog pokvarenih političara, a koji zaista imaju šta da pruže. Oni koje smo gurali da budu u zapećku i debeloj senci plašeći se njihove pameti koja bi mogla da dovede do toga da neko od nas bude izbačen iz fotelje. Znam da ih Srbija ima. Puna ih je kao košnica, samo ih je potrebno podstaći. Novi blok koji se pravi imaće kao prioritetni cilj da to učini i to što pre, jer vremena nema.

Predsednik je najavio da nas čeka šest meseci pakla. Nema dileme da je tako i to vidi svako ko je naučio makar malo da čita između redova. Ovu zimu ćemo i nekako prezimiti, no ako ovaj haos u svetu potraje, a ne vidim ni promil šanse da utihne, sledeća zima biće taman takva da ćemo moliti Boga u paklu da budemo kao boljem mestu. Uz potencijalni oružani sukob koji nam se stavlja koji je izgledan, najiskrenije ne vidim ništa lepo. Više nikom u Evropi nije do toga da najavljuje bolji život, već se najavljuje što bezbolnije preživljavanje. I nama to mora da bude cilj nad ciljevima i zato moramo da budemo čvrsti i ujedinjeni.