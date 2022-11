VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Promena svesti

Ni sam ne znam koliko puta mi je neko zatražio da ga zastupam isključivo zbog predrasude da ja kao poslanik vlasti, pa i advokat, mogu nešto da mu pomognem preko veze, jer, bože moj, imam uticaj pa će sudije ili tužioci da drhte čim me vide. Naravno, takvoj idiotskoj predstavi o meni dobrim delom su doprineli i pojedini mediji, koji me inače neretko razvlače kako koristim svoju poziciju da bih uticao na sudije i tužioce. Priznajem, užasno se grozno osećam što uopšte na ovu temu moram da pišem, ali želim koliko je to moguće da probam da razuverim ljude - te priče su sulude, kad ti počne krivični postupak, ništa drugo ti ne pomaže do hladna glava i uporan rad. Sve drugo su laži, neretko pokušaji diskreditacije, obmanjivanje ljudi i sl.

Dakle, zgrozim se kada mi klijent dođe sa predrasudom da mu samo ja mogu pomoći, jer tako je čuo od nekog ko mu je ispričao da ja samo pozovem tužioca ili sudiju i sve je rešeno. Obično takvog izbacim iz kancelarije ili mu prekinem vezu ako se radi o telefonskom pozivu. Posebno mi se gadi kada naglase da će platiti koliko je potrebno, da su spremni i da časte koliko god da je potrebno, samo da se nešto reši. Najgori deo je kada vi pokušate da objasnite da to tako ne ide, da je to što se zahteva nemoguće, da je mimo zakona, da su to gluposti i da je suština krivičnog postupka uporno traganje za greškom tužioca i racionalno sagledavanje predmeta. Usta vam se osuše dok to objasnite, ali na kraju vam ipak kažu - ipak, vidi šta se može, znamo da ti možeš. Tada zaista poludim i dođe mi da pocepam diplomu i da dignem ruke od svega.

Svest našeg naroda je takva da se sve završava uticajem i vezom i to promeniti u glavama naših ljudi je gotovo nemoguće. Inače, ako se nečeg gadim, to je traženje veze ili potezanja nečije, pa i moje pozicije. Da ne govorim koliko puta su me razni ljudi zvali da mi kažu kako se tamo neka osoba pozvala na mene, posebno ako je u pitanju saobraćajni prekršaj ili dolazak neke inspekcije. Molim, ma kakvi molim, preklinjem, svakog saobraćajnog policajca, poreskog inspektora, sanitarnog, trgovinskog, ma nebitno, da uvek ako se neko na mene pozove, da takvog duplo kaznite ako je moguće. Dešavalo mi se da mi stigne poziv za glavni pretres jer je okrivljeni na zapisnik izjavio da sam mu ja branilac, bez obzira na to što mu oči video nisam. Posebno u takvim situacijama molim sudije i tužioce da prema takvim prevarantima budu maksimalno oštri.

Svako ko dođe sa namerom da pričamo o traženju neke veze prema tužiocu ili sudiji džabe dolazi. U startu znajte da ste na pogrešno mesto došli.

Sve sam ovo napisao jer mi je preko glave generalnog stava koji vlada u našem narodu da veza i položaj sve rešavaju. Možda je to tako, ali ja nisam ta crkva u kojoj bilo ko može na takav način da se moli. Napisao sam sve ovo da bih probao ljudima da predočim da preko hleba nema pogače. Nemojte ni pokušati da dođete do mene ako vam je cilj veza i uticaj. Najpre zato što je trgovina uticajem krivično delo, a potom zato što je to nemoralno i skandalozno samo po sebi. Radije bih pristao u najgorim mukama da umirem od najtežeg oblika karcinoma nego to da radim. Znaju to dobro svi koji me poznaju. Znaju to dobro i ovi što razne laži o meni prosipaju.