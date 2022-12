VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Vlast je kriva

Došlo je vreme kada ćemo morati da stavimo prst na čelo i da razmislimo hoćemo li da Srbija ide u razvoj i progres ili hoćemo da po ko zna koji put propustimo šansu i ostanemo zaostali.

Dakle, vlast, nebitno da li je u pitanju predsednik Srbije ili Vlada, ili će preduzimati odlučne korake i donositi odluke u skladu sa interesima razvoja Srbije, ili će nastaviti da udovoljava šačici ekstremista koja spinuje javnost, obmanjuje građanstvo šireći paniku, a sve sa ciljem da Srbiju zbog tuđih interesa ostavi zaostalu.

Lažni ekolozi, koji inače o zaštiti životne sredine pojma nemaju, neverovatno finansijski podmazani, sve čine da zaustave bilo kakav projekat vezan za potencijalnu eksploataciju litijuma, za koji se danas u svetu bukvalno gine, jer se bez njega ne može da zamisli proizvodnja električnih automobila, mobilnih telefona, baterija. Svet bi bukvalno stao.

Srbija, bogu hvala, ima najbolji litijum na svetu i odricanje od eksploatacije litijuma bilo bi kao kada bi se Kuvajt odrekao eksploatacije nafte ili Rusija gasa. Idiotske priče o poljoprivredi, koja će nam doneti više novca, taman su takve da to ni u Malom Kekecu niko ne bi ozbiljno pisao. Čitava Mačva, Podrinje i valjevski region čitave decenije mogli su da razvijaju poljoprivredu. Umesto toga, svi odoše ka gradovima, a zaboraviše njive, voćnjake i ostalo. Taj kraj nam se bukvalno prazni i šansa koja nam se pruža baš je šansa da taj kraj oživi i da se podigne privreda, što bi značilo da ljudi tamo ostanu, a da Srbija u svoj budžet godišnje slije i nekoliko desetina ili stotina milijardi. Umesto da budemo ultrabogati, mi zbog šačice ekstremista prihvatamo da nam zemlja propada. Za to isključivo krivim vlast, krivim predsednika Srbije i sa tim mora da se prekine.

Gospoda koja se protive neka se prvo odreknu svojih „ajfona“, „samsunga“, tableta, laptopova. Neka se odreknu cigareta koje zastrašujuće zagađuju životnu sredinu s obzirom na to da gotovo polovina Srba puši i da se dnevno popuši oko šest miliona cigareta. Neka dotična gospoda prekinu da se voze automobilima, jer veoma često im lidere vidim da se sami voze u njima, a to svakako doprinosi užasnom zagađenju. Svakako, neka objasne narodu zašto su kao „veliki ekolozi“ protiv toga da imamo električne automobile, s obzirom na to da je litijum u proizvodnji električnih automobila gotovo najbitnija sirovina.

Takođe, neka objasne svim rudarima zašto se iz petnih žila zalažu da se svi rudnici u Srbiji zatvore i na taj način na hiljade porodica da ostave bez hleba, a Srbiju bez priliva značajnih sredstava u budžet. Ti ljudi bez trunke sramote se zalažu da se zatvore Bor, Majdanpek, Rudna Glava, Aleksinac. Traže nam da ukinemo ugalj, a hoće struju. Hoće redovne plate, hoće da lepo žive, ali neće da se Srbija razvija. Takva gomila šizofrenika i ekstremista nije nikada do sada bila prisutna, užasno su agresivni, imaju zastrašujuću medijsku logistiku, spin majstore na društvenim mrežama i po ceo dan se bave obmanjivanjem javnosti. Vlast se nikako ne snalazi u borbi sa tim ludim ljudima, jer očito gomila debeloguzih funkcionera je svoje zadnjice uvalila u fotelje i ne zanima ih kakva gomila našpanovanih ekstremista urušava zemlju. Bude li se razvoj Srbije zbog njih zaustavio, ne preostaje ništa drugo do da se menja vlast, jer ova će se definitivno pokazati kao nesposobna da se bori za Srbiju.

Hoćemo litijum!