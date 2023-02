VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Pet krvavih miliona evra

Reče pre neki dan jedan od okrivljenih u procesu protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Srđan Lalić, da je kriminalna grupa iza koje stoji Radoje Zvicer planirala politički prevrat u Srbiji i da likvidira Aleksandra Vučića, a da je za tu operaciju Zvicer bio spreman da izdvoji pet miliona evra. Kao advokat, uvek izjave okrivljenih uzimam s rezervom, jer inače okrivljeni može i da izmišlja. Ipak, Srđan Lalić nije samo okrivljeni, on je i okrivljeni saradnik koji se nagodio s tužilaštvom. Zanimljivo, ovo Lalićevo izlaganje u kome je opisivao kako se planirao prevrat nije bilo preterano interesantno medijima, posebno ne onima koji su od slova do slova citirali šta su Belivuk i Miljković izjavljivali pred sudom. Valjda im se priča o planiranju atentata na predsednika nije uklapala u matricu koju su osmislili, a to je kriminalizacija Vučića i njegove porodice.

Napisaću u ovoj kolumni da se, bogu hvala, takav mračni plan nije ostvario. Tu bih zastao s daljim saznanjima, ali osvrnuo bih se na određene detalje iz iznetih iskaza. Više je nego jasno da je čitava ta grupa bila dobro pokrivena od određenih državnih struktura. Mnogi tvrde da su oni bili, pa i još uvek su, državni projekat Crne Gore. Da budemo do kraja otvoreni, crnogorska služba, s obzirom na to da je Crna Gora članica NATO, svakako je ekspozitura bezbednosne zajednice NATO, te shodno tome ne postoji ama baš nikakva šansa da zapadne zemlje nisu znale šta se radi u Crnoj Gori i pod čijom zaštitom je taj klan. To da je predvodnik nekog klana odlučio samoinicijativno da likvidira predsednika Srbije i da on rukovodi prevratom, to je priča za malu decu. On je bio izvršilac, sposoban da okupi bandu koja bi izvršila taj zločin, ali iznad njega su svakako određene državne strukture i lično imam sumnju da su određene zapadne zemlje preko Crne Gore imale ambiciju da se ovaj zločin dogodi.

Zanimljivo je koliko su izraženu bezbednosnu kulturu imali članovi Belivukove grupe. Komunikacija samo preko Skaja, apsolutna neupadljivost, uklanjanje tela pokojnika, jer kad nema tela, nema ni dela, znanje stranih jezika, navlačenje protivnika, poznavanje pratnje i kontrapratnje, lociranje protivnika, rad i kampanja po društvenim mrežama, diskreditovanje protivnika po društvenim mrežama i uopšte javnosti... Postavlja se pitanje - ko ih je tome učio? Da ne govorim da su imali blindirane automobile, arsenal naoružanja, blinkere. O ljudima unutar sistema, posebno u policiji, nema potrebe trošiti reči. Dakle, radilo se o ozbiljnoj paralelnoj strukturi koja je mogla da čini šta je htela. Za pet miliona evra, koliko je, po rečima Lalića, Zvicer ponudio, mogli su da izvedu šta im je padalo napamet. Možda zvuči nerealno, ali Lalić je čak istakao da je Zvicer imao i u planu koga da dovede na vlast posle Vučića. Dakle, projekat je bio spreman, no na svu sreću, država je odreagovala i za dlaku sprečila najcrnji mogući scenario. Znam da mnogima ovo deluje kao suludo, ali verujte, moglo je da se dogodi i bilo je vrlo blizu da se dogodi. Zato je Lalićevo svedočenje izuzetno važno, a čim ga toliko ignorišu mediji tipa N1, Nova S i čim nema Vuka Cvijića da to analizira od emisije do emisije, kao ni Slobe Georgieva, a među prvima su bili da skoro pa pohvale Belivukovu i Miljkovićevu odbranu uz zahtev da bi njihove navode trebalo ispitati, onda znajte da je bilo istinito.