MILOVAN JOVANOVIĆ: Starmer preporodio laburiste

Britanska Konzervativna stranka pretrpela je veliki gubitak glasova na nedavno okončanim lokalnim izborima. To je bilo bolno suočavanje s realnošću za konzervativne poslanike koji su se nadali da bi Riši Sunak mogao da oživi popularnost njihove stranke. Rezultati su, međutim, pokazali da je biračima dosta konzervativaca. Glasanje za kontrolu nad stotinama opština, koje je održano širom Engleske 4. maja, bilo je najveći test popularnosti vladajuće stranke pred opšte izbore, koji će se verovatno održati u jesen 2024. godine.

Izborni rezultati ranili su premijera Rišija Sunaka i razbili koaliciju za bregzit, koju je 2019. sastavio jedan od njegovih prethodnika Boris Džonson. Ovaj poraz na lokalnim izborima pokazatelj je i da se uskoro bliži kraj vladavine konzervativaca u Kraljevstvu. Iza optimizma torijevaca krila se sumorna politička realnost. Suočili su s ljutim biračkim telom, rastućom inflacijom, stagnirajućom ekonomijom, stalnim radničkim nemirima i krizom u zdravstvenom sistemu.

Nasuprot njima, laburisti su ostvarili najbolji rezultat na lokalnim izborima od 1997. godine. Vraćaju se u mnoge organe lokalne vlasti prvi put posle 2002. godine. To je izuzetna transformacija i najveći rast te partije još od 2019.

Vođa laburista Kir Starmer ima veliku zaslugu što je partiju podigao do ove tačke uspeha za nešto više od tri godine. On sada mora da iskoristi ovu priliku i odgovori na velike izazove s kojima se suočava Velika Britanija kao država i njeno društvo. Laburistička partija uspela je da povrati birače na severu i u srednjoj Engleskoj, u regionima koji podržavaju bregzit. Mnogi od njih su glasali za konzervativce na poslednjim opštim izborima, kada ih je Boris Džonson vodio do ubedljive pobede.

Liberalne demokrate takođe su solidno prošle na ovim izborima uspevši da privuku imućnije, obrazovanije glasače u konzervativnom srcu na jugu i jugozapadu. Šef liberalnih demokrata Ed Dejvi izjavio je da je učinak njegove stranke premašio sva očekivanja. Oživljavanje liberalno-demokratske partije samo će produbiti probleme kod konzervativaca.

Tako su se konzervativci našli u kleštima. Mnogi glasači Konzervativne stranke ostali su kod kuće u znak protesta zbog visokih poreza, nedovoljne kontrole granica UK, kao i zbog previše mešanja lokalne i nacionalne vlade u njihove živote. Epilog ovih lokalnih izbora mogao bi da dovede do napada unutar stranke na premijera i lidera torijevaca Rišija Sunaka, uključujući obnavljanje zahteva za smanjenje poreza.

Premijer Sunak se i dalje nada da će obezbediti petu uzastopnu pobedu svoje stranke na opštim izborima. On ima pravo da izabere termin za izbore, ali oni se moraju održati do januara 2025. godine.

Građani žele promene. To je jasna poruka koju su birači poslali na ovim lokalnim izborima. Partije levo od konzervativaca (laburisti, liberalne demokrate i zeleni) osvojile su više od dve trećine glasova.

Laburistička stranka poslednji put je vodila UK za vreme mandata Gordona Brauna 2007-2010. Kako stvari stoje, više je nego jasno da će se, nakon 14 godina, laburisti vratiti u Dauning strit.