FAMOZNO SVETISLAV BASARA: CASTING

Ovonedeljnu rundu Famoznog mirne duše možemo nazvati Dani autoviktimizacije. U prethodnim nastavcima smo se osvrnuli na opozicione strategije samosažaljevanja i autoviktimizacije, načelo reciprociteta nalaže da kažemo koju reč i o „pozicionom“ samosažaljenju, kukumavčenju i uživljavanju u ulogu žrtve.

Daćemo žalobnu reč premijerki Ani Brnabićevoj, ionako odavno nije gostovala u Famoznom. Elem, u gostovanju na televizoru Prva - čije sam delove pročitao u Rotopalanki - premijerka se požalila na „pritiske na Srbiju“ i na „izveštaje sa CNN-a“. Ali se požalila i na opoziciju. „Ne postoji“, kazala je Brnabićeva, „razlika između onoga što opozicija govori u Beogradu i što govori Priština. Ja bih čak rekla da bi se Priština ponosila kad bi izveštavali kao tajkunski mediji u Beogradu.“

Nije baš da sam proteklih dana pomno iščitavao tajkunske medije, ali na osnovu pročitanog nisam stekao utisak da opozicija govori nešto što ne govori Visoko Mesto i serija njegovih nižih mesta. Nesporno je da je opozicija pokušala da odgovornost za banjski pičvajz svali na Visoka Leđa, ali je takođe nesporno da su - kao Koštunica i njegova sekta devedesetih - vodeće opozicione ličnosti Visokom Mestu zamerile lošu izvedbu pičvajza, a ne pičvajz sam. Ko biva... Zatajile službe... Bolje bi to oni.

Opoziciona lojalnost kosovskom zavetu je neupitna. Sa mainstreama opozicione tačke gledišta bila bi ludost odreći se zlatne kosovske koke, znate razloge, višekratno sam ovde pisao o unosnoj lakoći vladanja s nerešivim problemom na tuđoj grbači. Desni spektar da i ne pominjemo.

Ali ova i ovakva opozicija, sa sve desnim spektrom, ne predstavlja nikakvu opasnost za opstanak Visokog Carstvija. CNN je već nešto drugo, to je realna opasnost, ispravno je to uočila premijerka - ili su joj uočili - pa je požurila da CNN pljune pod prozor. To je sve što je mogla učiniti. To je sve što bilo ko na ovom svetu može učiniti.

A evo zašto, što reko Blic. Zato što je jedini uspešan vid borbe protiv CNN-a pronalaženje načina da se ne pojaviš u CNN-ovom Breaking Newsu. Kad se tamo pojaviš, onda si u njihovim šakama. Valja napomenuti da se u Breaking News ipak ne stiže „bez neke“, što reko naš narod. Mora se napraviti neki pičvajz. Pičvajz u Banjskoj je napravljen. Odgovornost je momentalno pripisana Srbiji (čitaj Vučiću) kao usual suspectsima.

Ako to nije zato - kako kaže Brnabićka - što postoje „unapred podeljene uloge u kojima ste vi uvek negativac, a Priština jadna i bespomoćna strana“. Ne funkcioniše tako CNN-ov casting. Uloge su, fakat, podeljene, ali niko nije u obavezi da ih prihvati i - još važnije - ako neko prihvati ulogu dobrog momka, pa zasere, kao što je to donedavno radio Kurti, očas posla mu se dodeli uloga negativca. „Uvek“ i „nikad“ nešto znače samo u Srbiji, iako ni tu ništa ne znače.

Izgleda da je pozicioniranje Kurtija kao lošeg momka kome prete sankcije u dubokoj beogradskoj čaršiji protumačeno kao „mig“ za oslobađanje severa Kosova - „mig“ je možda i dat kao navlakuša - pa sada Srbiji prete sankcije.