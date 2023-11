VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Jalovi i licemerni ProGlas

Grupa određenih javnih ličnosti, samozvane intelektualne elite, dala je sebi za pravo da formira nekakvu NVO pod imenom ProGlas i da obelodani određenu inicijativu koju građani mogu da potpišu putem interneta. Da budemo načisto, radi se o apsolutno političkom projektu sa ciljem da se mobiliše biračko telo u korist Đilasove liste. No, zanimljive su teze ove grupacije u toj besmislenoj inicijativi, a posebno izjava Dragana Bjelogrlića da ne želi da živi u zverinjaku. Pažljivo sam pročitao imena i prezimena potpisnika, pročitao njihove izjave, i mogu slobodno da iznesem da sam zgranut.

Najpre, ako već ova gospoda tvrdi da je danas na delu zverinjak u Srbiji, onda su oni najveći mogući kreatori tog istog zverinjaka, jer ako se neko obilato okoristio u Vučićevom režimu, pa to su baš oni. Oni su najviše filmova snimili, bili na veoma važnim funkcijama, od predsednika SANU i rektora Beogradskog univerziteta do sudije Apelacionog suda itd. Njih je ovaj režim direktno lansirao u orbitu i pružio im šansu da pokažu svoje kvalitete, a oni su izgleda stvorili zverinjak protiv kog se danas bore. Nekima od njih je izgleda sve počelo da liči na zverinjak tek kad su sišli s funkcije. Do tada su uživali u zverinjaku.

Elem, ukoliko uzmemo činjenicu da je nasilje prirodna pojava u zverinjaku, onda je Dragan Bjelogrlić, inače osoba koja je izgovorila tu krilaticu da neće da živi u zverinjaku, pravi primer osobe kojoj je zverinjak prirodno okruženje. Zverski je pretukao Gagu Antonijevića u Nišu i pokazao celokupnoj javnosti kakva zver u njemu leži. Koliki je samo apsurd da takav čovek dolazi na proteste protiv nasilja i da zagovara borbu protiv nasilja. Koliko je samo apsurdno da takva osoba govori o dijalogu, vladavini prava i demokratiji. On koji je u ovoj vlasti najviše filmova snimio dobijajući nemilice sredstva od države. No, njega zanima monopol nad srpskom kinematografijom, a pošto to nema, onda je za njega Srbija zverinjak. Slično je licemerje sudije Majića, čiji besmisleni romani dobijaju i ekranizaciju, i to direktno od režimskog Telekoma. Valjda su slatke pare kada dolaze iz zverinjaka. Ne bih da otvaram temu kako se napredovalo do sudije Apelacionog suda, ali izgleda da nekom dobro ide u zverinjaku.

Zanimljivo, ova grupacija licemernih ljudi okupila se da nam ukaže kako je neophodno da se izađe na izbore. Recimo, tu se slažem s njima. Ovo jesu odsudni izbori i zaista je veoma važno da se izađe na glasanje. Recimo, vlast je čak zaslužila da bude kažnjena baš zato što je takvima dala mogućnost da se unutar sistema toliko razmašu i da nam odlučuju o sudbini u mnogim sferama. Kada bismo govorili o režimskim ljudima, pa baš su autori proglasa najbolji primer režimskih ljudi. No, pošto su oni sve ovo napravili da bi dali vetar u leđa Đilasovoj listi, odnosno da budemo precizniji, pošto ih je Đilas suštinski i napravio da bi preko NVO glumili navodne nezavisne intelektualce, onda je obaveza svakog racionalnog čoveka da postupi suprotno njihovim stavovima. Jedino gde oni zaista moraju da se poslušaju jeste apel da se u što većem broju izađe na izbore. Zaista, na ove izbore moramo po svaku cenu da izađemo baš da bismo sprečili da se ovakve karikaturalne ličnosti ponovo domognu mogućnosti da nešto odlučuju u zemlji. Zato, svi na izbore 17. decembra, jer Srbija ne sme da stane.