ALEKSANDRA JERKOV: Da vam Milica objasni

U naletu predizborne kampanje, jedna od opozicionih političarki Milica Đurđević Stamenkovski, narodna poslanica i predsednica Srpske stranke Zavetnici, odlučila je da napadne uobičajenu, laku metu - žene. I to tamo gde je isto tako najlakše, na temi rađanja. Naime, ova poslanica, u narodu poznatija kao Milica Zavetnica, odlučila je da jedan od svojih predizbornih spotova posveti temi bolnoj za sve veći broj parova i žena u Srbiji - vantelesnoj oplodnji, proceduri kroz koju je i sama uspešno prošla pre izvesnog vremena. I dok je spot počeo kao pomalo patetično, ali u principu legitimno, svedočanstvo o tome koliko je ženama teško da prolaze kroz ovaj postupak, odjednom je dobio potpuno neočekivani obrt kada je Milica Zavetnica ustvrdila da se istovremeno u toj istoj zgradi obavi 100.000 abortusa godišnje i saopštila da, iako ne želi da ulazi u razloge zbog kojih se žene odlučuju na prekid trudnoće, sa sigurnošću zna da su to žene koje sprečavaju 100.000 malenih srpskih duša da dođu na svet, da bi se na kraju zapitala da li bi te stotine hiljada žena koje prekidaju trudnoću u toj zgradi odlučile da to urade ukoliko bi samo prošle kroz hodnik u kom čekaju žene koje ne mogu da imaju decu. Ne bi li se onda, pita se Milica, pokajale, predomislile i ipak odlučile svom malom Srpčetu da dođe na svet? Ne bi li tada prestale da nanose toliki bol ženama koje žele decu i toliku pakost narodu koji zbog njihovog sebičluka i komformizma izumire?

Ova izjava je na toliko načina i nivoa pogrešna, maliciozna, bezobrazna, opasna i bezdušna. Ali da krenemo redom. Ona je, najpre, materijalno netačna. Sto hiljada abortusa samo u jednoj zgradi, podeljeno sa 264 radna dana u godini, to znači da se SAMO U TOJ JEDNOJ ZGRADI uradi 379 abortusa svakog dana. Ako dnevno može da se uradi osam abortusa, to znači da je neophodno da svakog dana 47 ginekologa radi isključivo i samo abortuse. Da ne rade porođaje, vantelesnu oplodnju, histeroskopiju, laparoskopiju, druge intervencije, ginekološke preglede. I to samo u toj jednoj zgradi. Kada bi se tome dodale i druge takve zgrade koje, bez sumnje, postoje u mislima Milice Zavetnice, došli bismo do miliona abortusa i bezmalo hiljadu ginekologa koji rade isključivo abortuse i u svom životu se apsolutno ničim drugim ne bave. Naravno da je ovo što je Zavetnica rekla besmisleno i netačno. I naravno da i sama zna da je izgovorila netačnu, ali vrlo popularnu stvar. Jer statistika je javno dostupna. A ona govori potpuno drugačije. Ona govori da su 60% abortusa izvršile žene koje su već u braku. Dalje, 68,5% već ima decu, od toga 18% ima jedno dete, 30% dvoje dece, a skoro 20% troje i više dece. Ne radi se, dakle, ni o kakvim raskalašnim devojkama koje se iz obesti odlučuju na abortus ne razmišljajući o onim ženama koje žele decu, ali ih nemaju i ubijaju malene duše, nego se radi o ženama koje su u braku, koje imaju decu i koje se iz ko zna kojih razloga i životnih okolnosti odlučuju da ne rode više dece. Između ostalog, i zbog politika čija je promoterka i zastupnica Milica Đurđević, koje ih gledaju isključivo kao mašine za rađanje čija je to jedina dužnost, bez obzira na njihove želje, mogućnosti i okolnosti.