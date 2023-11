FAMOZNO SVETISLAV BASARA: EZOTERIJA RASULA

Izgleda da se Rotopalanka definitivno svrstala uz opoziciju. Pre neki dan na Politikinoj naslovnoj strani osvanuše Đole Vukadinović i njegova smatranja, nedugo potom na naslovnicu bi zapandrčena Marinika Tepić, prekjuče na front pageu osvanu JexS Tadić.

Naravno da je sve napred rečeno ćeranje komendije. Rotopalanka nikad neće ponoviti grešku bivše glodurke Smajlovićke - verovatno jedine u njenoj karijeri - i preterati sa „objektivnim i pravovremenim izveštavanjem“. Tu se radi o seljačkoj politici uvaljivanja dubara. Ovako to ide. Umesto da opoziciju plajpiče Rotopalankina piskarala, Rotopalanka posao plajpičenja opozicije prepušta istaknutim opozicionarima, koji su iz ovog ili onog razloga ljuti na kolege koje plajpiče, što je - ako i u crnilu tražimo neku svetlu tačkicu - ipak bolje jer su opozicionari artikulisaniji i pismeniji od Rotopalankinih mrčiartija.

Vazda u službi građana, Rotopalanka je prenela JexS-ov statement da je „građanima dosta licemerja, laži i manipulacija Mikija Aleksića“. Kakva su to „licemerja, laži i manipulacije“ u pitanju, pojma nemam; nisam se upuštao u „meritum“ spora Aleksića i Tadića, čija je postprezidencijalna sudbina još jedna od ilustracija teške duhovne bede, iz koje se, po svemu sudeći, nikada nećemo izvaditi. Napominjem da to nije Tadićeva, nego društvena beda.

Sledi elaboracija. JexS, naime, ne uživa nijednu od privilegija koje po Ustavu pripadaju ex-predsednicima, a koje postpredsednicima omogućavaju dostojanstven život. I nema mu druge nego da se pošto-poto vrati u politički život.

Ono, fakat, JexS nije imao muda - možda nije ni hteo da ih ima - da posluša moj besplatni savet, skenja Koštunicu i poradi na tome da se jednom zasvagda država odvoji ne samo od crkve - s kojom je od pre izvesnog vremena srasla - nego i od političkih stranaka.

Šta pisac hoće da kaže? Sad će vam nacrtati: Pošta Srbije, recimo, rutinski radi svoj posao, bez obzira na to ko je trenutni direktor. S državom Srbijom nije tako. Svaki sledeći državni direktor - umal grešna mi duša ne napisah diktator - zavodi svoju državnu rutinu.

Rezultat: Pošta Srbije ne radi ništa lošije od, recimo, pošte Španije, ali država Španija funkcioniše mnogo bolje od, recimo, države Srbije. Još pre samo desetak godina - dok bejah mlađi, luđi i spremniji za basnoslovna džaba krečenja - napisao bih da se te manjkavosti mogu prevazići sklapanjem novog - u stvari prvog u istoriji - društvenog dogovora, sada, kada je sve ogoljeno i kada je svaka zverka pokazala svoj trag, vidim da od tog posla ne može i neće biti ništa.

I to ne zbog političkih, nego iz ezoterijskih razloga. Evo šta (otprilike) na temu društvenog rasula kaže ezoterija: dobro je, kaže ezoterija, da u društvu postoje suprotne stvari, svaka je za sebe dobra veoma, ali ne samo da nije dobro - nego je recept za haos - ukoliko, iz raznih razloga, najčešće iz vlastoljublja i srebroljublja, dođe do spajanja suprotnih stvari ili - što je još gore - do razdvajanja stvari koje treba da budu zajedno.