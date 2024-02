FAMOZNO SVETISLAV BASARA: BEUT

Verovatno ste primetili da nekoliko dana nije bilo famoznih kolumni, mora da ste pomislili da sam otišao na neku egzotičnu destinaciju, ali to uopšte nije bio slučaj. U prošli utorak me je smlavio nekakav novi konfuzni virus, koga sam interno nazvao „glupko“, pa sam pet dana proveo u teškom beutu. Ako ga zakačite, znaćete na šta to liči, a ako ne, tim bolje po vas.

Ali viđi sad vraga. Čim sam se razbeutio, primetio sam da je i okolni svet bio u beutu - prva vest koju sam ugledao u post beut danu bila je Breaking News da je Aleksej Navaljni umro u nekoj Šalamovljevoj kaznionici na Kolimi.

U tom trenutku na vascelom svetu se nije moglo naći više od 1,3% - u Rusiji je to išlo i do 6,5% - naivčina koje su poverovale da se Navaljni šetao, pao i naprasno umro. Što tehnički nije bilo nemoguće. Navaljni nije bio mnogo star, ali ni nešto naročito mlad, preživeo je kojekakva trovanja, hapšenja i slične stresove da bi - nakon što se vratio Maruški na rupu - predao dušu bogu na istinu.

Posle dužeg perioda penušanja, Rusija je postupila uzdržano, maltene kao za vakta Leonida Brežnjeva. Kratko, jasno. Istraga je u toku. Rezultati će biti saopšteni. Tačka. Doduše, pojavio se jedan ambiciozni zatvorski pristav koji je dva minuta posle smrti Navaljnog izjavio da je osuđeni „preminuo zbog sindroma iznenadne smrti beba“. Tome se brzo izgubio trag. Ali to je tako u zemlji u kojoj neprijatelji - ili nedovoljno dobri prijatelji režima - ispadaju kroz prozore ka snoplje, sve to propraćeno usklicima „mi smo superiorna civilizacija, šta nam možete“.

U svetu rusodupeljupsva, naročito njegovom srpskom delu, bilo je mnogo burnije i gluplje. Do RTS se nekako probio notorni Branko Radun, koji je otud bio odstranjen zbog nekih sogrešenija pak je potražio utočište u televizoru N1, da bi sa matičnog televizora urbi et orbi obznanio da je Navaljnog ubila - CIA. Kako? Lako. Ubacila nekog u zatvor, a zatvorenik je - što rekle srpske koljačke novine - „presudio Navaljnom“.

Na kraju se - mada je bilo mnogo više gluposti nego što je bilo karaktera - u svojstvu difamatora direktno iz Visokog Dupeta srpskoj javnosti obratila Ljilja Smajlovićka, čiji pledoaje zaslužuje da bude citiran u celosti, „ukaže li im se prilika da napadnu predsednika za nešto, a pošto on sluša naloge Putina, da je njegova marioneta, onda oni to pokušaju da iskoriste“. Znate onu maksimu. Ne dopustite da kriza prođe, a da je ne iskoristite, nije važno da li je to smrt pa da Vučića staviš u neprijatnu situaciju!

Ne znam kako će Visoko Mesto hendlovati pritiske koji će se dodatno pojačati, ali je to zato prilika za ocinkarene, tj. deo njih. Kad jednoga dana ponovo dođete na vlast, ponovo dajte Smajlovićki Politiku i ponovo je obaspite sinekurama.

Imam poruku i za Smajlovićku: čim se gornje proročanstvo ostvari, Ljilja treba da ode u „Tehnomaniju“, da kupi najveći ventilator, potom u apoteku da kupi litre ricinusa i posle toga da čučne pred ventilator i da se iskenja na elitu.