FAMOZNO SVETISLAV BASARA: NAROD SE PITA

Narodni pokret nije još čestito ni „zaživeo“ - što rekle tupoumne novindžije - a narodna država, da ne kažem baš vlast, počela je da radi punom parom. Evo, recimo, čitam u mojoj omiljenoj Danasovoj rubrici Pitanje/odgovor da je Vox Populi, Vox Dei preko društvenih mreža za simbolični 9. mart najavio protest ispred RTS zbog toga što je pevaljka Breskvica izgubila u finalu Pesme za Evroviziju.

Šta ja onomad pisah, tj. džaba krečih: u poslu dobrog urednika je mnogo važnije šta ne objaviti nego šta objaviti. Sloboda štampe nije obaveza da se objave smatranja o svakoj trivijalnosti i budalaštini koju neki pojedinac ili grupa građana lansira u javnost.

Ali kad je Danas već postavio pitanje, red je da potražimo i odgovor tko the fuck is Breskvica i zašto deo naroda namerava da protestuje što je izgubila u finalu Pesme za Evroviziju, manifestacije koja zbog kosmičke besmislenosti u novinama koje bih - kad bih se najeo gljiva ludara - ja uređivao ne bi bila ni pomenuta.

Dakle, ovako. Breskvica je nova zvezda na nebu srpske estrade, devojčurak koji je došao - ili kome je neko došao - na ideju da na takmičenju za našeg predstavnika na Evroviziji pobedi udarajući u najtanje patriotske žice, što će reći kosovske. Stručno rečeno: pop verzija popadije Crnogorčević.

Pesma se zove „Gnezdo orlova“, ostatak teksta nisam čitao/slušao, mada ne sumnjam da je bogougodan i da peva o tome kako će „orlovi“ ponovo doleteti na Kosovo, kad se srpska vojska tamo vrati. Tu, međutim - i to ne prvi put - dolazimo do heraldičke zbrke. Naime, Albanci sebe takođe doživljavaju kao orlove, i to možda sa više razloga. Albanija, naime - na albanskom Shqiperise - znači „zemlja orlova“, tako da bi albanska propaganda - da nije tupoumna kao naša - mirne duše mogla kaže: O, baš lepo, evo jedne mlade Srpkinjice koja podržava kosovsku nezavisnost, glasajte za nju.

Ako se neko seća - i ja se jedva sećam - nešto slično sam napisao kad je neki fudbaler, Albanac, pokazao ozloglašeni - nadasve smehotresni - simbol orla ukrštenim šakama, a ja našu propagandu tupoumnu koliko i albansku - posavetovao da umesto buke i besa lansira dubaru da se tu radi o „poštenom Albancu“ koji pokazuje simbol države Srbije. Belog orla. Naravno, džaba sam krečio.

Idemo dalje. Da li je konkurentska, pobednička pesma u izvođenju još jedne nove zvezde srpske estrade, izvesne Teja Dore, neki drugosrbijanski uradak koji propagira uvođenje sankcija Rusiji i savezništvo s kolektivnim Zapadom? O, ne. Daleko od toga. To je takođe patriotski uradak, trogatelni pesmuljak naslovljen „Ramonda“ (serbica), čiji tekst nisam pročitao - niti nameravam - ali za koji osnovano sumnjam da nije ništa manje „naš a svetski“ od Breskvičinog.

Pitanje od 1.000.000.000 parizera? Šta će biti ako RTS ostane srca kamenoga i na Evroviziju ipak pošalje „Ramondu“, a ne „Gnezdo orlova“? Hoće li se upadati na televiziju? Hoće li se jurišati na Skupštinu?