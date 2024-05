Vladimir Đukanović: Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada

Ništa gore se čoveku ne dogodi do toga kada ono za šta se zalagao postane njemu omča oko vrata. To se upravo dogodilo našoj vajnoj opoziciji, koja je uporno tvrdila da ih je neko pokrao na decembarskim izborima tako što je činio izborni inženjering seleći birače iz opštine u opštinu. Kako bi navodno sprečili tu prljavu rabotu, osmislili su predlog zakona po kome ako se preseliš u novu sredinu, narednih 11 meseci ne smeš u istoj da glasaš na lokalnim izborima. No, baš takav sumanuti predlog koji im je vlast prihvatila zapravo je njih doveo do katastrofe i spoznaje kompletne javnosti da ako je neko imao fantomske birače, to je upravo naša vrla opozicija, koja je gotovo na svim listama koje je podnosila imala kao kandidate ljude koji su se tek nedavno doselili ko zna odakle na neku beogradsku opštinu.

No, hajde što su na tom primeru upali u jamu koju su sami iskopali misleći da je kopaju vlastima. Gora po njih je činjenica da su se na ovom zakonu dodatno podelili i posvađali, jer jedni druge su minirali prigovorima i žalbama Višem sudu samo da konkurentu obore listu. Što bi naš narod rekao - da komšiji crkne krava. Što se vlasti tiče, ona sedi po strani, njeni funkcioneri grickaju semenke ili kokice i uživaju u totalno opozicionom sukobu koji je pojeo kompletnoj opoziciji vreme za kampanju. Na nekih nedelju dana pred izbornu tišinu nismo čuli jedno slovo nekog opozicionog programa, niko ih nije video u kampanji, a iz dana u dan prikazuju najgori mogući diletantizam, što vlast naravno koristi i bez ikakvog problema dokazuje i promoviše sebe kao jedinu ozbiljnu političku opciju. Najzanimljivija u čitavom opozicionom galimatijasu je činjenica da vlast prstom nije mrdnula da ih posvađa, već su se oni sami pojeli između sebe. Zamislite samo takvim da date bilo šta da vode? Zamislite samo opštinu ili grad u kojoj bi takvi likovi zaseli da stoluju? Kamen na kamenu ne bi ostao.

Ipak, red je da se neke stvari iz njihovih sukoba i demantuju. Recimo, Savo Manojlović optužuje Dragana Đilasa da mu je oborio listu na Vračaru i da on radi za Vučića i SNS. S druge strane, Đilas uzvraća da je Manojlović čovek službe i da on radi za Vučića i SNS. Mi ih samo molimo da nas ne mešaju u njihov sukob oko toga ko će biti kalif umesto kalifa u opoziciji. Nikakve veze s njihovim svađama nemamo, niti hoćemo da imamo. Doduše, saglasni smo s tim šta sve jedan o drugom kažu, no to je najviše što nas interesuje u prljavom vešu koji će njih dvojica jedan o drugom da iznesu. Sve što kaže Manojlović za Đilasa je istina, kao što je istina i sve ono što Đilas kaže za Manojlovića. Obojica stalno i na svakom mestu nama kopaju jamu, no sada su obojica u te jame upali i slobodno neka do mile volje časte jedan drugog najgorim epitetima. Mi u tome ne želimo da učestvujemo. Naš je jedini interes obojicu da pobedimo na izborima 2. juna. Zato je važno da se u što većem broju izađe na lokalne izbore i da se tim cirkusantima pošalje jasna poruka da narod ceni rad, rezultate, posvećenost, dela i da iznad svega ne podnosi sujetne i licemerne tipove. Zato da se u što većem broju glasa za svaku listu na lokalu koja nosi u nazivu ime i prezime Aleksandra Vučića.