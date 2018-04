(VIDEO) PUĐDEMON SE OGLASIO POSLE IZLASKA IZ PRITVORA: Nisam očekivao da ću biti uhapšen, nastaviću da se borim za svoju zemlju

On planira da ostane u Berlinu, kako kaže. Kada se završe saslušanja, vratiće se u Belgiju.

"Želim da se vratim normalnom životu. Nastaviću da borim za svoju zemlju", rekao je.

Puđdemon kaže da nije očekivao da će biti uhapšen u Nemačkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji Evropske unije.

"Ti dani su bili napeti. Ćerke su krenule u Belgiju da me posete, ali su me uhapsili. Ali, tretirali su me veoma fer i profesionalno", objasnio je.

Govoreći o Španiji, rekao je da Madrid i dalje u pritvoru drži nekoliko njegovih saradnika.

"Mi ne možemo da izrazimo volju naroda, jer nam španska vlada to ne dozvoljava. Pozivam Španiju da poštuje demokratiju i međunarodne ugovore", rekao je. Na regionalnim izborima 2017. godine Puđdemonova partija je osvojila većinu, ali katalonska vlada još nije formirana.

Na pitanje da li će se ponovo kandidovati, rekao je da se povukao samo privremeno.

Posle dve nedelje pritvora, Puđdemon je pušten uz kauciju od 75.000 evra i s obavezom da se javlja jednom nedeljno.



Kako je saopšteno iz suda, ekstradicija se odnosi na navode o proneveri i zloupotrebi javnih fondova, ali ne i na pobunu. To znači da Puđdemon i dalje može biti izručen Madridu, ali ne zbog organizovanja katalonskog referenduma i pozivanja na nezavisnost pokrajine već zbog navoda o korupciji.

