SUPRUGA RUSKOG NOVINARA UHAPŠENOG U KIJEVU NE MOŽE DA DOĐE DO NJEGA: Ne dozvoljavaju mu ni porodicu da vidi, a zabranili i telefonske pozive

"Na veliku žalost, nemam priliku ni da razgovaram sa njim, a kamoli da ga vidim. Iako se lično nalazim u Kijevu i imam mogućnost da slobodno dođem do zatvora gde se on nalazi, mene niko ne pušta da dođem do svog muža", rekla je ona.

"Molila sam ih da mi daju mogućnost makar da porazgovaram sa njim preko telefona, ali ništa mi nisu omogućili. Pričala sam i sa advokatima i niko ne dozvoljava nikakve lične susrete", dodala je.

Irina Višinskaja je takođe rekla i da je mužu potrebna konstantna medicinska nega.

"Iako ništa nije toliko opasno, njemu je nega potrebna", rekla je ona i dodala da su mu lekovi koje on uzima uredno dostavljeni.

Pripadnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) upali su 15. maja u kancelarije ukrajinske redakcije agencije RIA Novosti u Kijevu i izvršili pretres koji je trajao skoro osam časova. U utorak je takođe priveden i urednik portala RIA Novosti Ukrajina Kiril Višinski.

On je osumnjičen da podržava samoproglašene republike u Donbasu i za izdaju države. SBU je takođe pretražila stan dopisnika RIA Novosti Ukrajina Ljudmile Lisenko.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: Reuters/Stringer

Kurir

Autor: Kurir