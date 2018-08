INDIJAC HTEO DA DODIRNE KROKODILA: Veoma brzo je zažalio zbog toga (VIDEO)

Krokodil, koji potiče iz ruralnog dela Bangladeša, iznenada ga je ugrizao za ruku.

Reptil se odmah udaljio sa mesta, pokušavajući da se sakrije u grmlju močvare, očigledno strahujući od ljudi koji su hteli da ga uhvate.

Masa je vikala i pokušavala da presudi reptilu, ali izgleda da nisu uspeli u tome.

Napadnuto Indijcu je ruka ozbiljno krvarila, ali je uspeo da izbegne veće povrede. Odveden je u bolnicu na lečenje.

Video se proširio internetom, a naišao je na brojne kritike.

"Krokodil je to dobro uradio! On to zaslužuje. Čovek je trebalo da ostavi životinju na miru, a ne da je dira", "Ovog muškarca treba da privedu indijske vlasti zbog uznemiravanja divljih životinja. Molim vas, uhapsite ga", samo su neki od komentara.

Još nije poznato da li je policija preduzela akciju protiv čoveka na snimku, ali su u prošlosti vlasti bile veoma stroge prema onima koji pokušavaju da love divljač ili se nesavesno ponašaju prema životinjama na tom području.

Kurir.rs/Dejli mejl

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir