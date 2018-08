MEDIJI PREDVIĐAJU I DRUGI MANDAT ZA TRAMPA: Ekonomski napredak je impresivan, nezaposlenost pada, a i plate rastu

Ostin navodi da je Tramp, iako je do sada njegov mandat obeležen brojnim skandalima i kontroverzama, nezapamćenim u američkoj istoriji, ipak najavio novu kandidaturu i da ima odlične šanse da na čelu najmoćnije svetske države provede osam godina.

Tramp je doveo mnoge promene u zemlju i on je predsednik sa kakvim se Amerika nije srela u modernoj eri, konstatuje Ostin.

"Sve se svodi na njega, on sve definiše, svime dominira i stvara podele. On inspiriše duboku lojalnost isto onoliko koliko izaziva prezir. Ukratko, Donald Tramp jeste Amerika", navodi Ostin u analizi za Skaj njuz.

Kako se navodi u analizi dopisnika koji je pratio dešavanja u vezi sa predsednikom, Tramp je obećao promene i njih i donosi.

"On u tišini menja mnogo toga, uglavnom deregulacijom, naročito po pitanjima životne sredine i poslovanja. Ali uglavnom on menja način na koji predsednici vode politiku i diplomatiju. On je šampion velikog gesta, velikog hvalisanja i spektakala stvorenih za televiziju... Njegove poreske reforme su "najveće ikada", njegov samit sa Kim Džong-unom je predstavio kao "stvaranje istorije", njegov susret sa Putinom "zaista odličan sastanak, njegov dogovor sa NATO je bio "fantastičan za Ameriku i svet", sporazum sa Iranom koji je pocepao je bio "najgori ikada"...", piše Ostin.

Prave posledice tih poteza će se tek videti, ali u analizi se navodi i da je Tramp zaista ostvario važne rezultate tako gde je naročito bitno njegovim biračima - u ekonomiji.

"Ekonomski rast je impresivan, nezaposlenost pada, a plate, iako polako, rastu. Njegovim biračima se dopadaju i promene koje uvodi u Vrhovni sud - dugotrajne promene koje će obezbediti trajnost uticaja konzervativnih predrasuda i narednih decenija. Trampov uticaj je stvaran", ukazao je Ostin.

Prema njegovim rečima, promenio se i sam Tramp, koji je sve samopouzdaniji, hrabriji i moćniji iako je pod stalnim pritiskom medija i javnosti zbog brojnih skandala.

Tramp se protiv njih bori tako što medije proglašava "neprijateljima naroda".

"Postalo je kristalno jasno da je Tramp predsednik koji napreduje na konfliktima: konfliktima unutar njegovog tima, konfliktima sa medijima, sa Ministarstvom pravde i FBI, konfliktima sa NATO, EU, Meksikom i Iranom. To je mandat obeležen konfliktima, ali on na neki način ide u korist Trampu, možda zato što njegove glavne pristalice žele da ga vide kako pobeđuje ljude i institucije koje oni vide odgovornima za njihove probleme i muke", rekao je Ostin.

Zašto Tramp ima velike šanse da osvoji novi mandat, najbolje se, kako navodi, vidi u gradovima Srednjeg zapada gde su zajednice pretrpele teške posledice deindustrijalizacije.

To su mesta gde su fabrike zatvorene, a radna mesta preseljena preko mora. Upravo u tim mestima žive glasači koji sa pozitivnim reakcijama primaju

Trampove tvitove i poruke fokusirane na radna mesta, migracije i nefer trgovinske sporazume, kao i one koje su protiv establišmenta i političkih klasa.

Među Trampovim lojalistima podrška ostaje snažna iako su mnogi ipak uvređeni njegovim ponašanjem i skandalima.

"Sve dok vide politiku koju oni žele, oni će tolerisati sve drugo. Zaista je tako jednostavno", rekao je Ostin.

On je mišljenja da istraga koju sprovodi Robert Mjuler o povezanosti Rusije i Trampovih saradnika iz predizborne kampanje neće dovesti do Trampovog pada, već samo do njegovog osramoćenja.

Budućnost Donalda Trampa će odlućiti dva faktora - ekonomija i demokratski kandidat za predsedničke izbore 2020. Ako prvi faktor bude snažan a drugi slab, osam godina vlasti Donalda Trampa su sasvim moguće, zaključio je Ostin.

