NOVO KINESKO ČUDO: Naučnici stvorili veštačko sunce čije je jezgro sedam puta toplije i dostiže temperaturu od 100 miliona Celzijusa! (VIDEO)

Kineski naučnici navodno su došli do revolucionarnog napretka u potrazi za fuzijskom tehnologijom, koja bi obuzdavala i proizvodila energiju na isti način kako do nje dolazi u unutrašnjosti zvezde.

Upotrazi za čistim izvorom energije oni su uspeli da naprave “veštačko sunce” na nuklearni pogon. U reaktoru EAST naučnici su uspeli da zagreju vodonik unutar "veštačkog Sunca" na temperaturu višu od 100 miliona stepeni Celzijusa što je trenutak kada se stvara plazma.

Temperature unutar EAST postrojenja su zapravo oko sedam puta toplije nego u centru Sunca, gde pritisak gravitacije omogućava proces fuzije.

Iz Instituta za fiziku plazme, pri Akadmeiji nauka Kine, saopšteno je da testiraju ovu napravu u obliku prstena kako bi reprodukovali proces u središtu zvezda, iz kog nastaje ogromna količina energije.

Na Zemlji su potrebne ekstremne temperature da se proizvede nuklearna fuzija, pri kojoj se dva nukleusa (jezgra) "spajaju" i čine težu jezgru uz oslobađanje energije. Sam proces oslobađa neverovatno mnogo toplote i energije, što je vidljivo golim okom svaki puta kada pogledamo sjajnu zvijezdu na tamnome nebu.

Ono što je, piše Big Tink, suprotno od fuzije, je proces fisije ili razbijanja atoma koji se događa kada se jezgra atoma razbijaju u lančanoj reakciji. To takođe oslobađa ogromne količine energije, i trenutno se koristi za razvoj nuklearnog oružja i za nuklearne elektrane, ali za razliku od fuzije, fisija ostavlja i velike količine radioaktivnog i opasnog otpada.

To je jedan od razloga zašto naučnici širom sveta žure da smisle siguran i pouzdan način za proizvodnju i stvaranje uslova potrebnih za nuklearnu fuziju, koja bi, u teoriji, jednog dana svetu mogla da osigura neograničenu količinu čiste energije.

Uspeh EAST je veliki korak ka tom cilju. No, potrebno je još mnogo detaljnih istraživanja. Dok im je ovo dalo priliku da vide kako se ponaša "veštačko sunce" i koji su uslovii potrebni za fuziju, shvatili su kako malo znaju o tome kako se ponaša plazma pri takvim temperaturama, i to je samo jedan od niza prepreka sa kojima će se suočiti na putu do "čiste i neograničene" energije.

Između ostalog moraju da pronađu dovoljno goriva kako bi stvorili takve uslove, obezbede stabilnost u reaktoru, i onda celu tu komplikovanu tehnologiju učine komercijalno isplativom.





Kurir

Autor: Kurir