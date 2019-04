OVO JE ASANŽ UZVIKIVAO DOK SU GA HAPSILI: Morate se odupreti, možete se odupreti! (VIDEO)

Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž, koji je danas uhapšen u ambasadi Ekvadora, pružio je priličan otpor tokom hapšenja pa su zbog toga čak sedmorica ljudi morala da ga unesu u policijsko vozilo.

Na snimku koji se pojavio na internetu, Asanž je sve vreme pokušavao da ubedi policajce da ne hapse i nešto im je govorio.

Iako se nejasno čuje šta priča, u jednom momentu Asanž je izgovorio ove reči: "Morate se odupreti, možete se odupreti" (en. You must resist, you can resist).

Međutim, to nije zaustavilo policajce koji su ga strpali u policijski kombi i odvezli.

Inače, vlada Ekvadora ukinula je azil Asanžu nakon čega je danas britanska policija ušla u ambasadu Ekvadora u Londonu i uhapsila ga.

(Kurir.rs/Foto: Rebecca Brown/PA via AP, AP/Frank Augstein)

Kurir