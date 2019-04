OVO JE HITLEROV NAJLUĐI PLAN: Na vrhuncu moći, Firer planirao invaziju SAD! Ove karte Ameri otkrili na vreme! (VIDEO)

Nemačke snage na istočnom frontu napredovale su prema Moskvi, a Hitler je u tom trenutku rata bio siguran u svoju pobedu. Japan je zadirao u različita britanska, holandska i američka uporišta na Tihom okeanu, a američki brodovi morali su da se nose sa razarajućim napadima kamikaza.

U tim nesigurnim trenucima nije se činilo nemoguće da magazin LIFE objavi razne scenarije po kojima bi Nemačka i Japan mogli da napadnu i SAD.

Bilo je tu raznih planova invazije američke obale, pa i mogućih napada na zapadnu obalu, i Kaliforniju.

Plan 1

Detalji nemačko - japanske invazije s napadima na američku obalu.

Plan 2

Japanska invazija zapadne obale kroz Perl Harbor i Kaliforniju.

Plan 3

Napad japanske i nemačke flote, preko bombardovanja Panamskog kanala i sletanja u Ekvadoru.

Plan 4

Četvrti plan kombinovao je pomorsku snagu sila Osovine u njihovom preuzimanju Atlantika, što bi moglo dovesti do eventualne invazije SAD-a putem reke Misisipi.

Plan 5

Bila je tu mogućnost i napada kroz Norfolk.

Plan 6

Šesti plan je bio napad putem Kanade kroz reku sv. Lorensa i Hadson Vali.

Nacistički dokumenti koji detaljno opisuju njihove planove za holokaust u Severnoj Americi izašli su na videlo, ali nije jasno u kojoj je meri Nemačka zapravo planirala invaziju na SAD, iako znamo da su eksperimentisali sa projektilima dugog dometa sa namerom napada.

Bez obzira koliko se zna ili ne zna o tome da li je Hitler planirao da se udruži sa Japancima i napasti SAD, sigurno je kako spomenuti scenario pokazuje stanje nervoze koje je zbog potencijalnog napada vladalo u zemlji.

Što se tiče Japanaca oni su na kraju sami krenuli u svoj poduhvat i navodno dve godine razviali ozbiljan projekat izrade hiljade laganih ali izdržljivih balona bombi koje su planirali da pošalju preko Tihog okeana 1945. godine. Uz pomoć užadi s kojom su na balone privezali eksploziv, plan im je bio da Severnu Ameriku zaspu vatrenim balonima, koji su trebali da izazovu masivne šumske požare.

9000 takvih Fu-Go balona lansirano je od decembra 1944. do aprila 1945. godine, ali je većina završila u okeanu. Samo nekoliko balona došlo je do cilja, a u tim napadima poginulo je petoro nedužne dece i jedna trudna žena u Oregonu. Ali kako je bilo reč o ne baš tako uspešnom planu, Japanci odustali od tog plana i vratili se isprobanim taktikama. Možda bi invazija SAD-a završila kao ti 'vatreni' baloni, ali sigurno je da karte i planovi pokazuju kako je moglo doći do jako zastrašujućeg napada.

