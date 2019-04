ŠOK! AMERIKA SE POVLAČI IZ SPORAZUMA O TRGOVINI ORUŽJEM: A evo koja je moćna organizacija tome najviše doprinela.. (VIDEO)

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se njegova zemlja povući iz međunarodnog ugovora o trgovini oružjem (the Arms Trade Treaty) iz 2013, koji je potpisao njegov prethodnik Barak Obama, ali su mu se protivile konzervativne grupacije, a američki Senat ga nije ratifikovao.

On je to saopštio na godišnjem zasedanju Nacionalne asocijacije za oružje (the National Rifle Association - NRA), uticajne lobističke grupe koja se protivi ograničenju u prometu i posedovanju oružja.

“Povlačimo naš potpis”, kazao je Tramp što je nekoliko hiljada prisutnih oduševljeno pozdravilo, i dodao da će o tome obavestiti Ujedinjene nacije.

NRA se dugo protivio ovom sporazumu koji reguliše poslove vredne 70 milijardi dolara u konvencionalnom oružju i uskraćuje kršiteljima ljudskih prava da ga koriste.

NRA je tvrdio da se pomenutim ugovorom ograničavaju prava ljudi koji poseduju oružje, što je Obamina administracija odbacila kao argument.

(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Profimedia)

Kurir