TRAMP KAŽE DA JE SPORAZUM SA IRANOM MOGUĆ: Iran odgovara da ne žele nuklearno oružje

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je sporazum sa Iranom o nuklearnom program moguć.

"Zaista verujem da bi Iran voleo da dođemo do sporazuma, mislim da je to pametno od njih i mislim da postoji mogućnost da se to desi", rekao je u ponedeljak Tramp na konferenciji za novinare sa japanskim premijerom Šinzom Abeom u Tokiju.

"Iran ima šansu da bude sjajna zemlja sa istim rukovodstvom. Ne želimo da promenimo režim i želim da to bude jasno. Samo želimo da ne bude nuklearnog oružja", istakao je Tramp.

Ministar spoljnih poslova Irana Mohamad Džavad Zarif izjavio je da Iran ne želi nuklearno oružje, koje je vrhovni vođa te zemlje zabranio u fetvi, navodeći na Tviteru da je američka politika naškodila iranskom narodu i izazivala regionalne tenzije.

"Ajatolah Ali Hamnei davno je rekao da ne želimo nuklearno oružje - izdavanjem zabrane fetvom", rekao je Zarif u ponedeljak u tvitu.

Kako prenosi Rojters, on je istakao da je ekonomski terorizam SAD povredio iranski narod i izazvao napetosti u regionu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP / Jacquelyn Martin)

Kurir