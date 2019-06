NOVINARKA OTKRILA SOČNE DETALJE: Tramp me ugurao u svlačionicu, zaključao vrata, nabio u zid, otkopčao rajsferšlus i UGURAO MI GA!

Šef Bele kuće odgovorio je da je sve to izmišljotina i reklamni trik za prodaju njene knjige.

foto: Profimedia

Bogati dečak



- Moj prvi bogati dečak mi je nasilno skinuo gaće. Moj poslednji bogati dečak mi je nasilno skinuo helanke. Ne znam u šta je izrastao prvi dečak. Poslednji je postao predsednik Sjedinjenih Država - napisala je Kerolova.



Ona je navela da će Tramp sigurno demantovati priču, kao što je uradio i kada je „reč o optužbama 15 kredibilnih žena“ koje su ga ranije optuživale.

Trump denies knowing E. Jean Carroll, woman accusing him of sexual assault in department store https://t.co/eIAJUhXRSi https://t.co/GA5oXyiqcm pic.twitter.com/FZiHg76RFh — Manfred Rosenberg (@4PawShop) June 23, 2019



- Upoznali smo se jednom ranije. Sve se desilo u jesen 1995. ili 1996. jer je on bio u kaputu, a ja sam imala džemper, ali ne i kaput. Prišao mi je i zamolio me da mu pomognem da kupi poklon za devojku. Raspričao se, pričao je o sebi kao da je Aleksandar Veliki koji se sprema da osvoji Vavilon. Uzeo je donji veš i rekao mi da probam. Rekla sam da je njegove veličine. Ugurao me je u svlačionicu i kada je zaključao vrata, gurnuo me je uza zid i poljubio. Bila sam šokirana, gurnula ga i počela da se smejem. Uhvatio me je za ruke i drugi put nabio uza zid. Tad sam shvatila koliko je krupan. Držao me je ramenima i skinuo mi helanke. Otkopčao je rajsferšlus i ugurao mi penis. Probala sam da ga gurnem, uspela sam, udarila ga kolenom i pobegla. Sve to nije trajalo više od tri minuta - napisala je Kerolova u magazinu Njujork.

foto: Ilustracija

Česte optužbe



Tramp je odbacio ove tvrdnje kao fikciju.



- Nikad u životu nisam upoznao tu osobu. Ona pokušava da ovakvim tvrdnjama proda novu knjigu. Pozivam sve koji imaju informacije da Demokratska partija sarađuje s Kerolovom ili magazinom Njujork da o tome obaveste Belu kuću. Trebalo bi da bude sramota sve one koji smišljaju lažne priče o napadu kako bi privukli pažnju, prodali knjigu ili imaju političku agendu - rekao je Donald Tramp.

foto: Ilustracija

Inače, tekst o silovanju je izdvojeni deo knjige Elizabet Džin Kerol „Gnusni muškarci“.



Trampa je već 15 žena optužilo za seksualni napad, a tokom predizborne kampanje pojavili su se i snimci na kojima se on hvali kako, kad mu se svidi neka žena, on joj samo priđe i uhvati je za pi*ku.

Kurir.rs/E. K.

Foto: Profimedia, Privatna arhiva

Kurir