PANIKA NA FLORIDI ZBOG MISTERIOZNE SVETLOSTI: Narandžasta vatrena lopta uznemirila građane, a šerifova poruka ih šokirala! (VIDEO)

Američkom meteorskom udruženju prijavljeno je da je više od 20 osoba od Džeksonvila do Ki Vesta posle ponoći videlo čudnu svetlost na nebu. To udruženje je na Tviteru navelo da za sada nema stvarno objašnjenje za tu nebesku pojavu.

Šerif Palm Biča šaljivo je odgovorio na izveštaje o misterioznoj svetlosti navodeći da nije blo invazije Marsovaca i da zahvaljuje na poverenju građana u sprečavanju napada međugalaktičkih osvajača.

Američki astrofizičar Džonatan Mekdauel je razjasnio misteriju. Rekao je da su u pitanju delovi kineske rakete koji su ušli u Zemljinu atmosferu. Raketa, lansirana u januaru, teška oko dve tone, nosila je kineski vojni telekomunikacioni satelit, rekao je astrofizičar i dodao da je raketa, pošto je izvršila misiju, postala svemirski otpad koji kruži oko Zemlje, što je uobičajena pojava.

"Raketa se sporo kreće i razbija u komade. To je klasičan primer svemirskog otpada koji se raspada", rekao je on i dodao da se takav otpad pojavi jednom mesečno a kada je to noću onda je vidljiv golim okom tako da ljudi pomisle da je to nešto neuobičajeno, a u stvari nije.

Kurir.rs/Beta

Foto ilustracija YT

Kurir