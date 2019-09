OVU ERDOGANOVU PRETNJU ĆE OSETITI I BALKAN: Turski predsednik nema strpljenja, na zapad šalje MILIONE IZBEGLICA iz Sirije!

Erdogan je izneo tu pretnju u govoru pred zvaničnicima svoje vladajuće Partije pravde i razvoja, preneo je AP.

On je, takođe, rekao da je Turska odlučna da stvori sigurnu zonu i da će to učiniti sama ako ne dođe do sporazuma sa SAD do kraja meseca.

Erdogan je kazao da Turska ima za cilj da preseli oko milion od 3,65 miliona sirijskih izbeglica u sigurnu zonu.

"Bićemo primorani da otvorimo kapije. Ne možemo biti primorani da sami nosimo teret'', istakao je Erdogan.

On je, takođe, dodao da Turska "nije dobila potrebnu podršku sveta'' da bi joj pomogla da se izbori sa sirijskim izbeglicama.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

Kurir