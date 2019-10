ZBOG NJEGA NAS RODITELJI UČE DA NE UZIMAMO BOMBONE OD STRANACA: Malog Čarlija je ljubazni čika namamio na slatkiše! Nikad ga niko više nije video (VIDEO)

Svake godine samo u SAD-u nestane oko 800.000 dece mlađe od 18 godina, a to je samo broj prijavljenih slučajeva nestalih. Najveći strah roditelja su naravno otmice zbog trgovanja decom, pedofili i slični mračni scenariji.

Iako su danas takvi nestanci udarne vesti, nekada nisu plenile toliku pažnju medija - sve do nestanka Itana Pacae i kasnije Adama Volša kad su masovni mediji postali "alat" za rešavanje tih slučajeva i nešto što će pomoći da se izmene zakoni da bi se sprečile tragedije.

Ali gotovo 100 godina pre Itana Paca i Adama Wolša, prvo nestalo dete koje je napunilo naslovnice bio je dečak Čarli Ros. Upravo je njegov nestanak stvarna tragedija koja je pokrenula čuvenu roditeljsku izreku "ne uzimaj slatkiše od neznanca".

Bilo je to u leto 1874. u Filadelfiji, kad su se Čarli i njegov stariji brat Valter igrali u dvorištu svoje kuće. Iako je komšiluk bio poprilično imućan, Rosovi više nisu pripadali toj kalsi - pad berze godinu dana ranije doneo im je ozbiljne finansijske teškoće. Četverogodišnji Čarli i petogodišnji Volter bili su, srećom, detinje nesvesni problema u kojima se porodica nalazi.

U tim trenucima najviše im je nedostajala majka koja je otišla sa starijom sestrom u Atlantik Siti kako bi se oporavila od bolesti koja je pogodila. Jednog dana krajem juna Volter i Ros su ispričali kako su im prišla dvojica muškaraca s kočijom i konjima te su im ponudili nešto slatkiša. Njihov otac, kojem je bilo neprijatno zbog toga, rekao im je da odbiju muškarce ako se još koji put pojave. I ne samo to, rekao im je da ne uzimaju slatkiše od stranca. Dečaci su se složili, a tokom sledećih dana sve do 4. jula, neznancima nje bilo ni trga ni glasa. Dečaci su hteli da kupe nešto pirotehnike za proslavu Dana nezavisnosti, a otac im je rekao kako će ih odvesti u radnju na sam taj dan, jer je strahovao kako će zapaliti kuću bez nadzora ako vatromete i petarde nabave ranije.

Odlučio ih je iznenaditi te se 1. jula ranije vratio kući s posla da idu u nabavku, ali kad je stigao, dečaka nije bilo. Pitao je članove domaćinstva gde su, a oni su ih poslednji put videli na trotoaru kako se igraju sa decom. Ros je pojurio po komšiluku, kucajući po vratima i zapitkujući gde su njegova deca. Još nije paničio, jer je mislio da su otišli kod prijatelja u kuću. Ali, kako je prošao ceo komšiluk i nigde ih nije bilo, briga se pojačala, a komšija ga je pitao misli li da su dečaci možda otišli na vožnju sa strancima. Nekoliko sati ranije Rosov komšija je video neznance u kočiji i dečake kako se penju na nju. Ros, prisetivši se muškaraca koji su im ponudili slatkiše, je odmah otišao na policiju.

Na svom putu do tamo, naišao je na Voltera. S olakšanjem ga je pitao gde je bio i gde mu je brat, ali Volter je bio toliko prestrašen da nije mogao da odgovori. Nakraju je procedio kako su im stranci obećali petarde ako uđu u kočiju. Kad su se zaustavili, Čarli je počeo da plače i tražio je da ih odvedu kući. Muškarci su poslali Voltera u radnju, a kad je izašao vidio je da je kočija nestala. Uplašen i nesiguran nije znao da se vrati kući te je počeo plakati, kad ga je video komšija i odveo kući. Nekoliko je ljudi potvrdilo njegovu priču. Ross je dao opis svog sina policajcima, koji su telegramom javili ostaloj policiji u gradu. Oni nisu bili zabrinuti, misleći kako je reč samo o igri dečaka ili kako su ga pokupili neki pijanci koji će ga pustiti kad im dosadi.

Otac je postao nestrpljiv i počeo je sam ispitivati ljude. Što je više zajednica čula o nestanku dečaka, to im je više bilo stalo da se sigurno vrati kući. Uskoro su vesti o njegovom nestanku dospele na naslovnice novina širom zemlje. Taj je događaj bez presedana pomogao Rosu da shvati kako je njegov dječak najverovatnije otet. Dok je njegova žena jurila doći kući, Ros je primio prve poruke koje su tražile otkupninu, koje su indicirale da je reč o planiranoj otmici, a ne o pijanoj grešci. Naškrabana poruka zahtevala je 20.000 dolara za povratak dečaka (oko 4.200.000 dolara u današnjem novcu) koje Ros naprosto nije mogao da da- jer ih nije ni imao.

Osim toga, i da je imao novac, ne bi ga dao jer nije želeo da podstiče druge da otimaju djecu kako bi se obogatili. Umesto toga, Ros i njegova supruga su unajmili detektivsku agenciju Pinkerton, nadajući se kako će oni biti sposobniji od lokalne policije. Tražili su svugde, ali nisu naišli na nikakav trag. Ros je nastavio da prima zahteve za otkupninom, a kad su napokon skupili 20 tisuća dolara, nekoliko su puta pokušali da plate otmičarima, ali oni se nisu pojavili na dogovorenom mestu. Prošlo je nekoliko nedelja, a pisma su prestala da dolaze.

Slučaj se rešio tek godinu dana kasnije, kad je dvoje muškaraca upucano dok su pokušali provaliti u dom suca u Bej Ridžu, Njujork. Bili su to Bil Mošer i Džo Daglas, kriminalci koji su celi život proveli po zatvorima i odlučili su proslaviti puštanje pljačkom doma slavnog sudije. Ono što nisu očekivali su bili komšije koji su čuli provalu, pa su uleteli u kuću sa puškama kojima su ih odmah upucali. Daglas je trenutno umro, dok je Mošer živeo još nekoliko sati. Znajući da mu nema spasa, odlučio je da olakša savest priznanjem da su njih dvoje bili ti koji su oteli Čarlija Rosa - ali to je promrmljao tako da svedoci nisu mogli da vide jesu li oni ubili dečaka ili znaju gde je on poslednje bio. Nakon Mošerovog priznanja i smrti, sada šestogodišnji Volter doveden je u Njujork zbog identifikacije tela.

On je potvrdio da su to muškarci koji su ih oteli, a posebno se sećao Mošera, koji je imao "specifičan nos". Gde je čarli završio ostalo je nepoznanica, a Rosova potraga za sinom nije prestala. Tokom svog života potrošio je još 60.000 na istrage, sve bezuspešno. Vek nakon nestanka, ime Čarlija Rosa nije zaboravljeno - u SAD-u se velika baza podataka s informacijama o nestaloj deci zove Projekat Čarli, a njegova ostavština živi dalje u večnom upozorenju "nikad ne uzimaj slatkiše od stranaca".

