PANIKA! BUDI SE MONSTRUM KOJI KO OD ŠALE MOŽE DA UBIJE 5 MILIJARDI LJUDI: Izbaciće toliko pepela da će zakloniti sunce! Ko preživi erupciju, umreće od gladi jer HRANE NEĆE BITI! (VIDEO)

Vuklan Jeloustoun (Yellowstone) u američkoj državi Vajoming poslednji put je izbio pre 640.000 godina, ali niko ne može sigurno da zna kada će ponovo eksplodirati. Ipak, neka merenja pokazuju da to može biti u svakom trenutku!

Kad se to dogodi, može se računati na to da će erupcija u atmosferu izbaciti 240 kilometara kubnih kamenja, prašine i pepela, kao što se to dogodilo tokom poslednje velike erupcije. Izbio bi takav tok magme koji bi zatrpao područje u krugu od 60 kilometara. Delovi Kolorada, Vajominga i Jute završili bi zatrpani čitavim metrom pepela. Čitava prostranstva Srednjeg zapada bila bi prekrivena sa desetak centimetara takvog pepela.

A u atmosferu bi pokuljalo toliko prašine i otrovnih gasova, poput sumpor-monoksida, da bi čitava planeta bila obmotana gustim oblakom koji bi odbijao sunčevu svetlost. Došlo bi do dramatično brzog hlađenja cele planete i temperatura po svetu bila radikalno "ohlađena" najmanje nekoliko godina.

Poljoprivreda bi bila uništena, raspale bi se elektroenergetske mreže. Bez sunčeve svetlosti, bez toplote i bez hrane nastupio bi sveošti pomor života na Zemlji, pa tako i ljudi. Kako navodi Brajan Valš u svojoj knjizi "Kraj vremena", izvještaj Evropske fondacije za nauku o ekstremnim geološkim opasnostima iz 2015. godine nazvao je to što bi se moglo dogoditi "najvećom katastrofom od početka civilizovanog života na Zemlji".

Doktor Džerzi Zaba, geolog sa Univerziteta u Šleskoj u Katovicama, bio je još određeniji. Izjavio je u jednom intervjuu da procenjuje da bi oko 5 milijardi ljudi pomrlo od gladi "usled klimatskih promena". Ako Jelouston eksplodira, kaže on, jedini način za bar nekakvu šansu da se preživi bilo bi bežati iz Severne Amerike, piše Big Think.

Brajan Valš ovakav scenario naziva "egzistencijalnim rizikom" i za SAD i za čitav svet. Valš piše da se "stručnjaci za rizik opstanka čovečanstva u velikoj meri slažu da su supervulkani, kojih širom sveta ima 20, prirodna pretnja koja predstavlja najveću verovatnoću za nestanak čovečanstva". A kad se takva erupcija supervulkana Jeloustoun mogla da se dogodi? U Nacionalnom parku Jeloustoun godišnje se zabeleži oko 3.000 manjih potresa, ali su katastrofalne eksplozije retke.

Osim takozvane "erupcije Lava Krika" pre 640.000 godina, vulkan je u svojoj punoj silini eksplodirao prije 1,3 miliona i 2,1 miliona godina, što znači da se može očekivati da između erupcija prođe između 660.000 i 800.000 godina. Sve dalje je stvar matematike. Ako je poslednja velika erupcija bila pre 640.000 godina... Valš zato smatra da treba više novca izdvajati za proučavanje vulkana. Trenutno američka uprava za bezbednost avionskog saobraćaj troši oko 7 milijardi dolara godišnje, dok programi za proučavanje vulkana, koji imaju potencijal da unište skoro čitav svet, dobijaju neverovatnih 22 miliona američkih dolara.

(Kurir.rs/Express.hr/Foto: AP/Robert B. Smith)

Kurir