NAJBOLJI ŠEF NA SVETU: Podelio svojim radnicima 10 miliona dolara, najmanji bonus je iznosio 50.000! (VIDEO)

Decembar je vreme kad se radnici širom sveta raduju svojim božićnim bonusima, međutim osnivač i direktor građevinske firme u Baltimoru, Edvard Sent Džon podigao je lestvicu poprilično visoko za sve šefove širom sveta.

Naime, on je organizovao božićnu zabavu za svih svojih 198 zaposlenih, gde je objavio kako će podeliti svojim radnicima neverovatnih 10 miliona dolara.

Radnici koji rade duže za firmu Sent Džon Properis dobili su veće bonuse, no prosečan iznos koji su radnici dobili iznosi 50 hiljada dolara. Međutim, to nije sve što su radnici dobili. Oni su uz taj bonus, dobili i godišnji bonus koji tradicionalno dobijaju svake godine.

Kao što je za očekivati, radnici su oduševljeno plakali kako su dobili crvene koverte u kojima se nalazio njihov bonus. Edvard im je rekao kako svi dobijaju bonus jer je kompanija dostigla svoj cilj, a to je izgradnja površine veličine 20 miliona kvadratnih metara širom SAD-a.

"Kako bi proslavili postizanje našeg cilja, želeli smo da nagradimo naše radnike na takav način da će to imati značajan uticaj na njihove živote.

Zahvalan sam na svakom od naših radnika, na njihovom radu i predanosti i nisam mogao zamisliti bolji način da im to pokažem", izjavio je direktor tvrtke, piše Metro.

