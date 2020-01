NE, NISAM VANZEMALJAC! OVAKO SU LUPETALI MOĆNICI U 2019: Bizarne izjave svetskih lidera

- Imao sam tako lak život. Ko bi znao da će ovo biti tako teško, ali ja to volim. - Pišem knjigu. Mislim da sam ih napisao 12 dosad i to veoma dobro.

- Naravno da osećam stid, kao i svaka druga osoba. Stidim se, na primer, što sam izgubio poruku jedne starice koja me je molila za pomoć.

- Ne, nisam vanzemaljac. Imam dokaze za to. Imam mnoge rođake koji to mogu da potvrde, ali moje ćerke bi mogle da budu svedoci.

ANGELA MERKEL nemačka kancelarka

- Razumem zašto Putin radi to - da dokaže da je muškarac. On se plaši svoje slabosti. Rusija nema ništa, nema uspešnu politiku i ekonomiju. Sve što ima je to.