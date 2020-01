ZAPAD JE PREVIŠE SLAB DA BI BACIO IRANCE NA KOLENA! Hamnei prvi put posle osam godina predvodi molitvu u Iranu!

Zapadne zemlje su previše slabe da bi "Irance bacile na kolena", rekao je iranski vrhovni verski vođa Ali Hamnei dodajući da je zvanični Teheran voljan da pregovara, ali ne i sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Iranski vrhovni vođa, koji je u Teheranu vodio glavnu molitvu petkom prvi put od 2012. godine, nazvao je američkog predsednika Donalda Trampa "klovnom", koji se, kako je rekao, samo pretvara da podržava iranski narod ali će mu "gurnuti otrovni bodež" u leđa.

Kako je naveo, iskazivanje tuge na sahrani iranskog generala Kasima Sulejmanija koji je ubijen u američkom vazdušnom napadu, pokazuje da Iranci podržavaju Islamsku Republiku, prenosi AP.

Hamnei je ocenio da je Amerika "kukavički" ubila najefikasnijeg borca protiv Islamske države kad je ubila generala Sulejmanija, a Iran je potom lansirao niz balističkih raketa na američke trupe u Iraku, bez nanošenja ozbiljnih povreda.

Obaranje ukrajinskog putničkog aviona u blizini Teherana, kada je stradalo 176 ljudi, Hamnei je nazvao "gorkom nesrećom koja je rastužila Iran isto koliko je usrećila njegove neprijatelje".

Trebalo bi napomenuti da će iranski vrhovni vođa predvoditi danas moitvu u Teheranu, prvi put od 2012. godine, u vreme dok se Islamska Republika susreće sa posledicama ubistva njenog generala u američkom vazdušnom napadu i slučajnim obaranjem ukrajinskog putničkog aviona.

Ajatolah Ali Hamnei (80) vrši tu dužnost od 1989. godine i ima poslednju reč o svim glavnim odlukama, prenosi AP.

Hamnei poziva na jedinstvo i, kako se navodi, ne povezuje predvođenje molitvi u teheranskoj džamiji sa aktuelnom političkom situacijom.

Ipak ukazuje se da on to radi posle osam godina i to u trenutku kada su iranske vlasti pozvale građane na marševe širom zemlje kao znak podrške Revolucionarnoj gardi koja je pod pritiskom zbog obaranja ukrajinskog aviona kada je poginulo 176 ljudi.

Kurir.rs/Tanjug

