KINA SE DIGLA U BORBU! Predsednik naredio hitnu mobilizaciju, svi kao jedan brane zemlju od JEZIVOG NEPRIJATELJA!

Zastrašujuće je ovih dana gledati slike pustih ulica grada Vuhana u kineskoj provinciji Hubei, vojnike koji kontrolišu sve izlaze i ulaze u grad, aerodrom, i tri železničke stanice. Zatvoreni su svi ulazi u metro i autobuske stanicete, 251 brodska i trajektna linija na rekama Jangce i Han.

Više od 1.500 vojnog i civilnog medicinskog osoblja došlo je u pomoć iz cele zemlje. Poluprazno je ono malo radnji koje su otvorene, a nesnosne gužve vladaju pred prenatrpanim bolnicama. Ono malo ljudi koji krenu da traže hranu ili lekove moraju da nose maske. Do sada je u Kini obolelo više od 2.000 ljudi te su zabeležena 56 smrtna slučaja.

GOTOVO 63 MILIONA LJUDI U KARANTINU

Zbog koronavirusa 23. januara uveden je najveća karantin na svetu: uz grad Vuhan ona je proglašena još u 16 gradova provincije Hubei te je obuhvatila gotovo 63 miliona ljudi. Zbog toga je taj deo centralne Kine sada odsečen od sveta.

I u Hong Kongu proglašeno je vanredno stanje, a posebne mere bezbednosti uvedene su na svim graničnim prelazima u Kini. Do sada su potvrđeni slučajevi koronavirusa u Australiji, Maleziji, Nepalu, Vijetnamu, Singapuru, Japanu, Južnoj Koreji, Tajvanu, Hong Kongu, Tajlandu, Francuskoj i SAD.

PREKRASAN DREVNI GRAD SADA JE GRAD DUHOVA

U takvoj situaciji nemoguće je ne prisetiti se kako je taj drevni i lepi grad izgledao dok ga početkom januara nije pogodila opasna epidemija koronavirusa nCo V. I to baš uoči proslave kineske Nove godine, najvećeg slavlja u Kini koje traje dve nedelje kad se odražavaju spektakularne predstave i vatrometi upriličeni u čast Festivala proleća i Festivala svetiljki.

Za vreme praznika Vuhan je uvek bio spektakularno ukrašen, dok je istovremeno nekoliko stotina miliona Kineza krenulo u obilazak svojih porodica ili na odmor. Sada, međutim, Vuhan, koji ima istoriju dugu 3.500 godina, izgleda kao grad duhova.

Vuhan je dva puta bio glavni grad Kine: početkom 20. veka kad su na vlasti bili nacionalisti iz pokreta Kuomintang kao i sredinom veka kad se tamo, nakon desetak meseci boravka, legendarni vođa Mao Ce Tung uputio preko reke Jangce na osvajanje Kine. Iz Vuhana je takođe krenula Kulturna revolucija, a sada i epidemija koja je izazvala paniku u celom svetu.

VIŠE OD 300.000 LJUDI NE MOŽE KUĆI

Zahvaljujući poznanicima u Kini, imejlovima i WeChatu, kineskoj super aplikaciji koja ima širok spektar funkcija sa više od milijardu aktivnih korisnika, uspeli smo da komuniciramo sa nekoliko građana Vuhana. Inače, WeChat aplikacija ne razlikuje se od Vibera ili WhatsAppa, ali u Kini se ona strogo kontroliše, posebno komunikacija sa inostranstvom. Zbog toga su naši sagovornici želeli da ostanu anonimni.

Tehničar Lin M. ispričao je kako je neposredno pre uvođenja karantina Vuhan, samo železnicom, u roku od 24 sata napustilo više od 300.000 ljudi. Niko od njih sada se ne može vratiti kući. Svi građani moraju da nose zaštitne maske koje se prodaju po enormnih 7 dolara. Lekarske ekipe pregledaju građane termalnim skenerima kako bi se utvrdilo ima li neko povišenu temperaturu koja je prvi znak koronavirusa.

Hotelijer Jang V. opisao je kako su ulice, ali i radnje poluprazne, da se izlazi samo u slučaju krajnje potrebe, a da se iz grada može izaći samo uz posebnu dozvolu.

BOLNICE SU PRENATRPANE, TRUDNICE NE MOGU DO SVOJIH LEKARA

“Veliku zabrinutost izaziva nestašica lekova i hrane, priča se kako u bolnicama nedostaje osnovnih stvari, kao što su pidžame i spavaćice, maske, dezinfekcijska sredstva i druge higijenske potrepštine. Problem je što pomoć sa strane, zbog carinske kontrole, presporo stiže. Priča se takođe kako oboleli od koronavirusa moraju biti izolovani dve nedelje.”

Turistički vodič Ma C. smatra kako je najveći problem što akutni bolesnici više ne mogu dobiti nikakvu pomoć jer su bolnice prenatrpane, a najugroženije su trudnice koje nemaju načina da dođu do svojih lekara. Ohrabruje, kaže, što se hitno gradi novi medicinski stacionar sa hiljadu kreveta koji će biti završen do 4. februara.

“To će pomoći da se rasterete bolnice i medicinsko osoblje.”

"TEŠKO JE ŽIVETI MEĐU ČETIRI ZIDA"

Predavač Jang L. sa univerziteta u Vuhanu priznaje kako su ljudi zabrinuti, kako je teško živeti između četiri zida bez mogućnosti druženja sa prijateljima ili članovima šire porodice. Objašnjava kako se mnogi privatnici boje da će propasti, ali da svi razumiju i poštuju mere koje su preduzete.

“To je međutim cena koja se mora platiti kako bi se zaustavila epidemija. No sada svi ugroženi očekuju da im država pruži svu moguću pomoć, pa i onu finansijsku kako bi preživeli.”

BOGAT I RAZVIJEN GRAD

Do najnovije katastrofe, već po dolasku na aerodrom, moglo se odmah uočiti da je Vuhan razvijen, bogat, politički, ekonomski, finansijski, trgovački, kulturni i obrazovni centar provincije Hubei koja broji 66 miliona stanovnika.

Godišnje kroz supermoderni aerodrom prođe čak 25 miliona putnika, preveze se 240.000 tona roba, a na displejima se moglo pročitati da postoje direktni letovi, među ostalim, za Njujork, San Francisko, London, Tokio, Rim, Istanbul, Dubai, Pariz, Sidnej, Bangkok, Moskvu, Seul, Singapur…

Od 1. januara 2019. putnici iz 53 zemlje koji su putovali u treću zemlju, mogu se bez vize zadržati u Vuhanu do nedelju dana. Za 25 kilometarske vožnje od aerodroma do središta grada možete se diviti arhitektonskom čudu mosta preko reke Jangce kojim je Kina prvi puta povezana železnicom, ali i širokim avenijama koje prolaze pokraj novih naselja s bezbroj nebodera.

VELIKI RAST BROJA STANOVNIKA

U tim klasičnim socijalističkim spavaonicama s neboderima i do 60 spratova žive radnici migranti kojih je u Vuhanu na milione. Jedan od najvećih problema grada je to što je broj njegovih stanovnika vrtoglavo rastao. Tako je Vuhan imao 1990. oko 2 miliona stanovnika, 2000. već 4.500.000, da bi sada prešao brojku od 11 miliona žitelja.

Takav nagli rast, kao uostalom i urbanizacija cele Kine, nosi brojne i teške probleme. Početkom sedamdesetih godina prošlog veka jedva 18 odsto populacije u Kini živelo je u gradovima. Sada ih živi već više od pedeset odsto, odnosno oko 700 miliona.

Za sve te ljude trebalo je organizovati smeštaj, posao, bolnice, škole, vrtiće, javne ustanove, a jedan od najvećih izazova je svakako snadbevanje hranom. Što je ozbiljan problem pogotovo što što ljudi donose sa sobom navike koje su stekli na selu, posebno što se ishrane tiče.

OPASNE PIJACE

Zato se na pijacama, pa i u Vuhanu, legalno nudi sve i svašta, od govedine, svinjetine, jagnjetine, piletine do raznih vrsta rakova i riba, živih zmija, kornjača, pacova, jazavaca, ježeva, mačaka, ptica, gmizavaca, krokodila, šišmiša…

Vlasti veruju da se virus proširio baš sa pijace u Vuhanu pa je sada u celoj Kini zabranjena prodaja mesa divljih životinja. Kevin Olival, biolog i potpredsednik neprofitno istraživačke organizacije "EcoHealth Alliance", koja prati epidemije kazao je kako se na takvim pijacama mogu dobiti “nove i rastuće bolesti koje ljudska populacija nikad pre nije videla.”

KINU HVALE ZA ODLIČNU PRAVOVREMENU REAKCIJU

Na društvenim mrežama otvorene su rasprave jesu li vlasti blagovremeno reagovale na pojavu epidemije. Međunarodne institucije pohvalile su Kinu da je na vreme reagovala te je obavestila Svetsku zdravstvenu organizaciju o novom virusu 31. decembra 2019., manje od tri nedelje nakon što je otkriven prvi slučaj 12. decembra.

Virus je identifikovan 7. januara što je veliki uspeh kineskih naučnika, istakao je Ian Lipkin, profesor epidemiologije na Univerzitetu Kolumbijha koji je radio na suzbijanju SARS-a 2003. godine. Brza identifikacija omogućila je drugim zemljama da razviju testove za virus te pomognu u suzbijanju epidemije, potvrdio je Peter Daszak, predsednik neprofitnog saveza "EcoHealth" koji istražuje zarazne bolesti.

Stručnjaci su takođe pohvalili Kinu zbog transparentnosti u vezi s izbijanjem epidemije, a posebno su impresionirani odlukom bez presedana da se potpuno blokira Vuhan i još 16 gradova. Inače, lokalni mediji objavili su početkom januara da je uhvaćeno 8 građana koji su navodno širili lažne vesti o pojavi epidemije slične onoj iz 2003.

STRAHOVIT UDARAC ZA KINU

Epidemija SARS-a odnela je tada više od 800 ljudskih života, a kineskoj ekonomiji nanesena je šteta od oko 50 milijardi dolara. Stoga je najnovija epidemija veliki izazov za predsjednika Si Đinpinga i Komunističku partiju Kine. Nakon trgovinskog rata sa SAD, demonstracija u Hong Kongu te pobede Caj Ing-ven na izborima u Tajvanu gde je ubedljvo pobedila prokineskog kandidata, epidemija je najmanje što je trebalo vlastima u Pekingu.

Već sada je kineska ekonomija doživela težak udarac: potpuna blokada područja sa 63 miliona stanovnika te mere opreza koje su proglašene u svim većim kineskim gradovima. To bi međutim moglo dovesti do pravog kolapsa trgovine u provinciji Hubei, na najjačem udaru su prevoznici, mali trgovci i preduzetnici, a najgore će proći turistička industrija kojoj će trebati puno vremena da se oporavi.

Već sada se štete mere u milijardama dolara. Stoga će vlasti u Pekingu morati pokazati narodu da su sposobne da se nose sa krizom, a predsednik Si Đinping moraće opravdati činjenicu da je u njegovim rukama koncentrirana sva vlast što se nije dogodilo od vladavine Mao Ce Tunga.

PREDSEDNIK JE NAREDIO MOBILIZACIJU U CELOJ ZEMLJI

Moraće da dokaže da je sposoban da voditi državu i u najtežim okolnostima te da je Komunistička partija sposobna da efikasno upravlja svim segmentima života. Predsednik Si Đinping održao je poseban sastanak vlade na temu širenja virusa.

Upozorio na “tešku situaciju” jer kako je istakao, “virus se ubrzano širi.” Zatražio je da se sva pomoć uputi bolnicama koje se bore protiv virusa te da pri tom provincija Hubei ima prioritet.

“Sigurni smo da ćemo uspeti da pobedimo u ovoj borbi,” zaključio je Si te je naredio mobilizaciju u celoj zemlji.

Koliko je situacija dramatična pokazuje odluka američke vlade da odmah vazdušnim mostom evakuiše oko 1.000 američkih građana iz Vuhana. Državljanima koji nisu iz SAD dopustiće se let samo ako su u rodu ili su u braku s Amerikancima. Francuska, Južna Koreja i Velika Britanija takođe su počele da izvlače svoje diplomate iz Vuhana.

Kurir.rs/Telegram.hr

Kurir