POTRESNO PISMO IZ ITALIJE OSTATKU EVROPE! Shvatićete koliko je ovo teško, MI ZNAMO ŠTA VAS ČEKA, evo šta će se desiti...

Poznata italijanska književnica Frančeska Melandri, koja se zbog epidemije virusa korona skoro tri nedelje nalazi u karantinu u Rimu, napisala je pismo „iz budućnosti“ Evropljanima, opisujući emocije koje će ljudi najverovatnije iskusiti u nedeljama koje dolaze, prenosi „Gardijan“.

„Pišem vam iz Italije, što znači iz vaše budućnosti. Mi smo sada tamo gde ćete vi biti za nekoliko dana. Grafikoni koji prate tok epidemije pokazuju da smo svi ispreplepeteni u paralelnom plesu“, navela je Melandri.

Ona je ukazala da su Italijani nekoliko koraka ispred drugih evropskih zemalja, baš kao što je Vuhan bio nekoliko nedelja ispred Italije.

„Gledamo vas kako se ponašate baš kao što smo se i mi ponašali. Raspravljate o istim stvarima o kojima smo do nedavno i mi raspravljali i dok jedni govore da je ‘to samo grip i pitaju se čemu tolika panika’, drugi su shvatili o čemu se radi. Dok vas gledamo odavde, iz vaše budućnosti, znamo da su se mnogi od vas, kako vam je rečeno, zaključali u svoje domove, citirali Orvela, a neki čak i Hobsa“, konstatovala je Melandri.

Italijanska književnica, međutim, upozorava da ćemo ukoro postati prezauzeti za tako nešto.

"Pre svega, ješćete. Ne samo zato što će to biti jedna od poslednjih stvari koju još možete da uradite. Naći ćete na desetine grupa na društvenim mrežama koje nude savete kako na najbolji način provedete slobodno vreme. Priključićete se svim tim grupama i onda ih nakon par dana potpuno ignorisati“, navela je Melandri.

Potom, kako je dodala, slede knjige apokaliptičnog sadržaja koje nam stoje na policama, od kojih ćemo veoma brzo odustati jer ćemo shvatiti da nam se tako nešto uopšte ne čita.

„Opet ćete jesti. Nećete dobro spavati. Pitaćete se šta se dešava sa demokratijom. Imaćete vrlo buran život na društvenim mrežama, Mesindžeru, Vocapu, Skajpu... Vaša starija deca će vam nedostajati kao nikada pre. Svesnost da nemate pojma kada ćete ih opet videti, boleće vas kao da vas je neko udario u grudi“, navela je u pismu italijanska književnica.

Ističe da će stara ogorčenja i trzavice postati nevažni i da ćemo pozvati ljude za koje smo se zakleli da ih nikada nećemo pozvati i pitaćemo ih: „Kako si?“.

"Mnoge žene će biti pretučene u svojim domovima. Pitaćete se šta se događa sa onima koji ne mogu da budu kod kuće jer je nemaju. Osećaćete se ranjivo kada na putu do prodavnice budete prolazili pustim ulicama, posebno ako ste žena. Pitaćete se da li je ovo način na koji propadaju društva. Da li se to zaista dešava tako brzo? Kada se vratite kući, opet ćete jesti“, piše Melandri.

Kao posledica toga, ugojićete se, a potom krenuti u potragu za onlajn fitnes programima, napomenula je književnica, ističući da sve to prati i mnogo smeha i uživanja u crnom humoru kao nikada pre.

Čak i oni koji su ranije shvatali sve ozbiljno počeće da ramišljaju o apsurdnosti života, svemira i svega drugog, zapazila je Melandri.

„Dogovaraćete se s prijateljima i ljubavnicima da se nađete u supermarketu kako biste se bar nakratko videli uživo, ali sve to vreme pridržavaćete se mera obaveznog fizičkog rastojanja“.

Nabrajaćete, nastavlja se u pismu, sve stvari koje morate da uradite, a otkriće se i prava narav ljudi iz okoline. Neke će vam se sumnje potvrditi, a neke iznenaditi.

„Intelektualci, koji su ranije bili sveprisutni u medijima, sada će nestati. Neki će naći utočište u racionalizaciji koja će biti potpuno lišena saosećanja pa će ljudi prestati da ih slušaju. Ali, ljudi na koje pre niste obraćali pažnju, pokazaće se velikodušnim, pouzdanim, pragmatičnim i pronicljivim“, konstatuje Melandri.

Oni koji vas pozivaju da na ceo ovaj haos gledate kao na priliku za planetarnu obnovu, pomoći će vam da sagledate širu sliku, navela je ona, ali i napomenula da će nas oni istovremeno i jako nervirati.

„Lepo, planeta opet diše jer emitujemo manje ugljen-dioksina, ali kako ćemo platiti račune sledećeg meseca? Nećete shvatati da li je svedočenje rađanju novog sveta grandiozna ili očajna situacija“, stoji u pismu italijanske književnice.

Ona navodi i da ćemo puštati muziku sa prozora ili iz dvorišta.

„Kad ste nas videli kako pevamo arije iz opera s naših balkona, pomislili ste: ‘Ah, ti Italijani’. Ali mi znamo da ćete i vi takođe pevati da se međusobno ohrabrite. Kada budete do daske pustili sa prozora ‘I Will Survive’, mi ćemo vas gledati i potvrdno klimati glavom baš kao što su to činili gledajući nas građani Vuhana, koji su pevali sa svojih prozora u februaru“.

Mnogi će, piše dalje u pismu, zaspati s mišlju kako će se razvesti odmah po ukidanju karantina, ali i dodaje da će mnoga deca biti začeta.

„Vaša deca će pratiti onlajn nastavu. Biće užasno naporna, ali će vam pričinjavati i veliko zadovoljstvo. Stariji će biti neposlušni kao bezobrazni tinejdžeri: moraćete da se svađate s njima i branite im izlaske, kako se ne bi zarazili i umrli“, napisala je Melandri.

Pokušaćete, nastavila je, da ne razmišljate o ljudima koji su usamljeni umrli na odeljenjima intenzivne nege, poželećete da ružinim laticama prekrijete put kojim prolaze zdravstveni radnici.

„Reći će vam da se društvo ujedinilo u zajedničkoj borbi, da ste svi u istom čamcu. I to će biti istina. Ovo iskustvo će zauvek promeniti način na koji vidite sami sebe kao individuu koja je deo veće celine“, kaže se u pismu.

Italijanska književnica ukazuje da će biti važno kojoj klasi pripadamo i precizira da nije isto ako smo zatvoreni u kući sa prekrasnim vrtom ili u stanu prenatrpane stambene zgrade.

Nije isto, kako ukazuje, biti u mogućnosti da se radi od kuće ili da se gleda kako vaš posao nestaje.

„Taj čamac u kojem ćete svi zajedno ploviti da biste pobedili epidemiju, neće svima izgledati isto, niti je isti za svakoga. Nikad nije ni bio. U nekom trenutku shvatićete koliko je sve ovo teško“.

Upozorava da potom sledi i strah koji ćemo podeliti svoje sa najmilijima, ili zadržati za sebe da ih ne bismo opterećivali.

„Mi smo u Italiji i ovo je ono što znamo o vašoj budućnosti. Ovo je tek malo proricanje budućnosti. Mi smo vidovnjaci na niskom nivou. Ako pogledamo u dalju budućnost, onu koja je nepoznata i nama i vama, možemo vam reći samo ovo: kad sve ovo jednom završi, svet više neće biti isti“, zaključila je Melandri.

