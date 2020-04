TRAMP ISPROZIVAO ŠVEĐANE ZBOG KORONE: Odmah je stigao brutalan odgovor! Ovo se predsedniku SAD neće svideti! (VIDEO)

Otvoreni su restorani, kafići i tržni centri, škole rade do petog razreda i nema strogih mjera, prenosi CNN. Vlada se gotovo isključivo oslanja na individualnu odgovornost građana, što je prokomentirao Donald Tramp.

"Postoje različiti načini borbe protiv koronavirusa, a Švedska je odabrala taktu krda. Ta zemlja strašno pati", rekao je američki predsednik.

Uprkos brojnim kritikama, Švedska ne odustaje. Neke mere su postale strože, poput okupljanja do 50 ljudi i zatvaranja staračkih domova za posete, ali to su manje ili više sve Šveđani. Sve druge mere su "preporučene", a pošto Šveđani imaju visok nivo poverenja u vlasti i šta vlasti predlažu, ljudi na vlasti veruju da će to biti dovoljno.

"Gospodin Tramp nije u pravu. Ne želimo da uspostavimo karantin. Švedski zdravstveni sistem za sada fantastično podnosi krizu i daje odlične rezultate, kao i uvijek", rekao je švedski epidemiolog Anders Tegnel.

On i saradnici to nisu priznali, ali čini se da Švedska zaista primenjuje taktiku „imuniteta stada“. Najugroženijim starosnim grupama, ili ljudima starijim od 70 godina, savetuje se da ne napuštaju svoje domove i da umanjuju socijalne kontakte. Ostatak stanovništva se slobodno kreće, a Šveđani se nadaju da će mlađa i jača populacija razviti imunitet i tako prevazići krizu.

Dva dana nakon što je Španija 14. marta proglasila karantin, Švedska je savetovala svojim građanima da se peru ruke i ostanu kod kuće ako su bolesni. Deset dana kasnije građanima je savetovano da ne stvaraju gužve u kafićima i restoranima, ali su i dalje otvoreni.

"Zatvaranje škola bio bi veliki udarac zdravstvenom sistemu jer mnogi njegovi zaposleni ne bi mogli doći na posao, ali bi morali ostati kod kuće sa svojom decom. Deca bi takođe patila jer ne bi mogla ići u školu, što nije ono što želimo", rekao je Tegnel .

Dopisnik CNN-a iz Stokholma rekao je da je na ulicama i u podzemnoj železnici daleko manje ljudi i da je očigledno da se građani poštuju uputstva, ali i da se svest javnosti uvelike razlikuje. Dok neki ne žele ni da poljube svoje najmilije, drugi organizuju uskršnje ručkove i zabave.

Ali postoje oni koji se uopšte ne slažu sa švedskom taktikom. Neimenovani član vlade rekao je da vlada nije uspela u zaštiti starijih, o čemu se najviše razgovaralo. Posete domovima penzionera i starijih osoba ukinute su tek 1. aprila, a sada počinju širiti zarazu koji će biti teško obuzdati. Niti je zadovoljna SZO, koja poziva Švedsku na mnogo strože mere i bolju pripremu za ogroman porast broja zaraženih, koji smatra neizbježnim.

Švedska kriva zaraženih i umrlih mnogo je strmija nego u drugim zemljama. Prema studiji Imperial koledža London, koronavirusom je zaraženo 3,1 odsto stanovništva u Švedskoj, 0,41 u ​​susednoj Norveškoj i 2,5 odsto u Velikoj Britaniji. Švedska ima 67 mrtvih na milion stanovnika, Norveška 19, a Finska samo sedam. Broj smrtnih slučajeva skočio je u sredu za 16 posto.

Grupa od 2.000 švedskih naučnika poslala je otvoreno pismo vladi tražeći stroža ograničenja jer zemlji preti katastrofa.

"Mi ne pobjeđujemo u ovom ratu, gubimo ga. Strašno je zastrašujuće. Situacija je izgubljena u Stokholmu, ali nije kasno ni za ostale dijelove Švedske", rekla je za CNN Cecilia Soderberg-Naucler, jedna od potpisnica pisma.

Univerzitet u Stokholmu je izračunao da će, ako se ne pooštre mere, do kraja aprila 50 odsto ljudi u glavnom gradu biti zaraženo, što može imati trajne posledice po zdravstveni sistem. Iako je jedan od najefikasnijih u svetu, švedski zdravstveni sistem ima najmanje kreveta za intenzivnu negu po glavi stanovnika u Evropi, a izvori CNN-a tvrde da je broj porudžbina kreveta gotovo identičan proizvodnim kapacitetima.

Jedna od činjenica koja podržava švedski pristup upravljanju krizama je da Švedska ima odlične uslove za rad. Građani se ne plaše izgubiti posao ako ne dođu u kancelariju u slučaju da neko u njihovoj porodici bude bolestan. Ako uzmu bolovanje, država im od prvog dana uzima platu i podstiče ih da ostanu kod kuće. Pored toga, čak 40 procenata švedskog radnog stanovništva radilo je od kuće pre krize, a sada se očekuje da bude još veći. Dobra vest je da je Švedska među državama sa najvećim brojem singlova, što nije slučaj u državama južne Evrope.

