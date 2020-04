KIME, NIJE VREME DA ODEŠ Brutalna analiza američkog portala zašto Trampu ne odgovara smrt severnokorejskog lidera! VIDEO

Predsednik Donald Tramp nije se dovoljno posvetio glasinama, prvo rekavši: "Imao sam jako dobar odnos s njim. Mogu to samo reći, želim mu dobro ", a kasnije je dodao:„ Znam kako je, relativno govoreći. ... Verovatno ćete čuti u ne tako dalekoj budućnosti. " Tramp se takođe pohvalio: „Da je neko drugi bio na ovom položaju, sada bismo bili u ratu sa Severnom Korejom.“

Tramp se često hvalio sa svojim pristupom Severnoj Koreji, ističući svoj odnos sa Kimom prema sebi kao napredak ka bilateralnim vezama i denuklearizaciji. Ali Kimovo odsustvo sada nam pokazuje koliko je zapravo krhki Trampov pristup.

Trampova strategija prema Severnoj Koreji sastojala se od ukidanja uspostavljenih diplomatskih procesa i smenjivanja američkih veza sa Sjevernom Korejom na jedinstven, površan kanal „vođa-lider“. Trampovo direktno upoznavanje nije dovelo do diplomatskih proboja: to je jednostavno davalo Kim legitimitetu dok je nastavio da gradi svoj nuklearni arsenal. Takođe je dozvolilo Kimu da izbegava Trampove službenike Stejt departmenta na svim drugim nivoima, isključujući razgovore na radnom nivou i ograničavajući sposobnost Vašingtona da sagleda uvid u tu zemlju. Sada, s obzirom da se Sjeverna Koreja potencijalno suočava s neizvjesnom budućnošću, Trampova administracija slabo je spremna za to.

Kimovo odsustvo pokreće vizije masovnog problema uj regionu sa katastrofalnim posledicama. Severna Koreja ima verovatno na desetine komada nuklearnog oružja, veliku količinu biološkog i hemijskog oružja, raznoliku lestvicu balističkih raketa i vojsku od milion ljudi. Državna propaganda je jasno stavila do znanja da Kim sam kontroliše ove poluge vojne moći. Borba za vlast u Severnoj Koreji kao posledica Kimove smrti ili nesposobnosti mogla bi da dovede zvaničnike u šalu za kontrolu režima nuklearnog oružja, bilo da ih koristi ili proda za gotovinu. Takav razvoj događaja mogao bi pozvati američku, kinesku i južnokorejsku vojnu intervenciju, postavljajući pozornicu za konfrontaciju i pogrešne proračune koji bi se mogli pretvoriti u veći sukob.

Nuklearni rat ili „labave nuklearne sile“ nisu jedina perspektiva koja zabrinjava Vašington, Peking, Seul i Tokio. Unutrašnji kolaps u Severnoj Koreji mogao bi izazvati oružane sukobe među konkurentskim frakcijama za kontrolu i pokrenuti velike izbegličke tokove, oporezujući sposobnost regiona da odgovori.

Trenutna pandemija samo bi pojačala humanitarnu katastrofu u Severnoj Koreji. Od ukupnog broja stanovništva od 25 miliona ljudi, Severna Koreja ima 10 miliona neuhranjenih građana i 8 miliona kojima nedostaje pristup čistoj vodi, što ih čini ranjivijim na koronavirus i druge bolesti. Unutrašnja nestabilnost bi takođe mogla da razriješi stroge mere države da obuzda koronavirus. Prošle nedelje, država je pojačala svoju antikoronavirusnu kampanju, uključujući jačanje postojećih zastoja na granicama i inspekciju i karantenu uvezene robe - potvrđivanje stalne potrebe pandemijske budnosti, iako Pjongjang još uvek insistira na tome da ima nultu infekciju. Nekoliko dana ranije, režim je navodno najavio ograničenja za neki uvoz kako bi „sprečio širenje virusa“, ​​alarmirajući Severne Koreje čiji opstanak zavisi od krijumčarenja i trgovine robom iz Kine. Stanovnici Pjongjanga ove nedelje navodno kupuju paniku, prema NK Nevs-u, odražavajući slično ponašanje širom sveta kao rezultat neizvesnosti o pandemiji i dostupnosti svakodnevnih potreba. Da nevolja bude veća, jedan od kineskih gradova pored granice sa Severnom Korejom bori se sa koronom.

Trampova administracija nije spremna da se nosi se s problemima koji imaju post-Kim Sjeverna Koreja. Trampova jednostrana odluka 2018. godine da se direktno angažuje u razgovorima sa s Kimom, kao i odstupanje ili pročišćavanje njegovih pregovarača nakon neuspelog samita u februaru 2019. u Hanoju, sveli su bilateralnu diplomatiju dve zemlje na nivo pisama između Trampa i Kima. Trump je malo pokazao za svoje napore: Kim je samo izgradio opasniji i snažniji nuklearni arsenal istovremeno pružajući šuplja uverenja da će „raditi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva“, zalog koji je daleko niži od prethodnih sporazuma, poput Zajednička izjava iz 2005. godine u kojoj se Severna Koreja „obavezala da će napustiti sve nuklearno oružje i postojeće nuklearne programe“.

U međuvremenu, Trampova želja za velikim dogovorom sa Kimom potkopala je napore američkih diplomata koji su imali problema da svojim severnokorejskim kolegama čak i definišući šta znači "denuklearizacija".

Teško je reći koliki je uspeh američki diplomata bi imao uspostavu suštinskih i trajnih kontakata da Tramp nije sledio svoju dužnost jedan na jedan, ali Trampovi postupci sigurno nisu pomogli. Tramp je laskao Kimu, odložio vojne vaežbe sa Južnom Korejom i blokirao velike sankcije Severnoj Koreji, čak i dok je Kim nastavio sa svojim raketnim testovima i kršenjima ljudskih prava - dajući Kimu malo razloga da ulaže u razgovore na radnom nivou sa SAD-om. Dakle, Američke diplomate nikada nisu imale šansu da uspostave kontakte koji bi se sada možda pokazali kritičnim, jer Severna Koreja potencijalno kreće ka haosu.

Trumpovo gušenje birokracije za nacionalnu sigurnost nije pomoglo. Sadašnji vršilac dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe - pozicija koja zahteva vođenje obaveštajne zajednice, širenje organizacije sa 17 entiteta - je politički lojalista bez bezbednosnog ili obaveštajnog iskustva. Ključna stajališta o politici Azije i Severne Koreje ostaju slobodna ili su u krajnjoj liniji. To su ljudi koji bi obično mogli da pomognu pri prikupljanju i analiziranju informacija, diplomatiji, humanitarnoj pomoći i vojnom planiranju u slučaju Kimove smrti.

Pored toga, za uspešno poslovanje sa Severnom Korejom potrebna je pomoć Kine. A ipak, Tramp vodi rat s kineskom vladom o tome ko je više kriv za pandemiju koronavirusa. Postoji puno razloga da budu kritični prema Pekingovom suzbijanju informacija da bi sakrio razmere zdravstvene krize, ali Tramp će se možda okrenuti budućnosti: Ako Kimovo odsustvo dovede do destabilizirajuće borbe za vlast ili čak do internog kolapsa, rana suradnja Kine biće neophodno zaustaviti potencijalnu humanitarnu krizu, osigurati nuklearno oružje Severne Koreje i izbeći uslove koji mogu izazvati oružani sukob između SAD-a, Kine i Južne Koreje dok

tri strane kreću u zaštitu svojih interesa.

Tramp je, kako se izvještava, takođe zataškao potencijalni sporazum s Južnom Korejom o podeli tereta, potkopavajući vojnu spremnost SAD-Južne Koreje i višedecenijsku alijansu, čak i kad je zatražio komplete za testiranje Covid-19 od Seula. Dugogodišnji kritičar saveza, Tramp je skoro godinu dana ignorisao severnokorejske raketne testove koji prete Južnoj Koreji, nazivajući ih "vrlo standardnim". Uočena erozija američke posvećenosti savezima povećava potencijal za severnokorejski avanturizam i smanjuje sposobnost Sjedinjenih Država da izvrše uticaj u regionu.

Tramp se dve godine hvalio da ima kontrolu nad Sjevernom Korejom zbog ličnog odnosa s Kimom. Pa ipak, on nije bio u mogućnosti da taj odnos iskoristi za poticanje denuklearizacije ili poboljšanje bilateralnih veza. Sve što je učinio učinio je da Sjedinjene Države budu loše pripremljene za Severnu Koreju bez Kima.

Kurir.rs/Politiko Foto: Profimedia

