NEMAČKI NAUČNIK IMA DRUGAČIJE MIŠLJENJE: Karantin je bio velika greška, a evo kako to on objašnjava (VIDEO)

Štaviše, doktor tvrdi da su mere distanciranja, odnosno, karantin, bile ne samo beskorisne, već izuzetno štetne i da „sada možemo ponovo da otvorimo (zemlje pogođene pandemijom) i zaboravimo na celu stvar“.

Ipak, nisu svi saglasni sa njegovim stavovima, pa je Jutjub prošle nedelje uklonio video intervjua u kojem on objašnjava svoj pogled na koronavirus.

"Sa svim respiratornim bolestima, jedina stvar koja zaustavlja zarazu je imunitet krda. Oko 80 odsto ljudi treba da ima kontakt s virusom, a većina njih neće ni shvatiti da su bili zaraženi", rekao je nemački naučnik.

Američki Njujork post objavio je da je Jutjub uklonio video s Vitkovskim koji je dotad prikupio više od 1,3 miliona pregleda. Međutim, drugi video i dalje je dostupan.

Inače, Vitkovski je magistrirao statistiku i stekao doktorate iz informatičkih nauka i medicinske biometrije, a 20 godina je bio na čelu Centra za kliničke i translacijske nauke na Univerzitetu Rokefeler, prestižnom privatnom univerzitetu fokusiranom na biologiju i medicinu.

Međutim, i ta institucija se ogradila od njega.

"Mišljenja koja je izrazio Knut Vitkovski, u kojima preporučuje ubrzani razvoj imuniteta krda na novi koronavirus umesto socijalnog distanciranja, ne predstavljaju stavove Univerziteta Rokefeler, njegovog rukovodstva ili profesorskog kadra", stoji u saopštenju.

Vitkovski je ponudio i prilično zanimljivo objašnjenje zašto su intervencije poput distanciranja i zatvaranja brojnih objekata bile nepotrebne.

"Kad je cela stvar počela, dali su nam jedan razlog za zatvaranje, a taj je bio da sprečimo da bolnice postanu krcate. Nema naznake da su bolnice ikad mogle da postanu prepune, šta god učinili. Tako da možemo sve ponovo da otvorimo i zaboravimo na sve", utvrdio je.

Kako kaže, "ravnanje krive" epidemije radi čuvanja bolničkog sistema od kolapsa bilo je nepotrebno, jer najveći deo zaraženih ne bi ni završio u bolnici, uključujući decu i mlade.

"Nemačka je imala 8.000 smrti u populaciji od 85 miliona. Imali su 20 do 30.000 hospitalizacija. U Nemačkoj je to ništa. Ne pojavljuje se ni kao blesak u bolničkoj statistici. Njujork je epicentar epidemije u SAD-u i čak ovde u epicentru, iskorišćenost bolnica je samo malo porasla. Ništa dramatično. Ništa vanredno. To se događa tokom sezone gripa. Ljudi imaju grip i onda imamo više pacijenata u bolnicama nego što bismo inače imali", ocenjuje Vitkovski.

Međutim, njegov zaključak zanemaruje ključan faktor - smanjenje dnevnog broja zaraženih, hospitalizovanih i umrlih zahvaljujući samom karantinu. Drugim rečima, imamo paradoks u kojem se karantin opisuje kao beskorisan zbog nižeg broja hospitalizacija koji je direktna posledica karantina.

Vitkovski stoga smatra da je Švedska "učinila pravu stvar", samo što je, eto, "zaboravila da zatvori staračke domove", ali naglašava da je i sama priznala i ispravila tu grešku.

Najspornija je njegova ocena da je prognoza o drugom talasu pandemije "izmišljotina" i da distanciranje uopšte nije potrebno, sa čim se ne slažu brojni virolozi širom sveta. Kako prenosi Index.hr, mnogo je teže objasniti zašto renomirani naučnik poput Vitkovskog širi dezinformacije o koronavirusu.

