ZA ŠTA LI SE TRAMP SPREMA: Testira nuklearno oružje prvi put posle 28 godina

To piše Vašington post pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika, kao i na dvojicu ljudi uključenih u razmatranje.

Sastanak

- Sastanak na kome se razmatralo testiranje održali su najviši zvaničnici agencija za nacionalnu bezbednost 15. maja, i to nakon optužbi da Rusija i Kina održavaju nuklearne testove manjeg intenziteta, za šta još nema dokaza, a što obe zemlje demantuju. Visoki zvaničnik, koji je pričao pod uslovom da ostane anoniman, rekao je da su testovi razmatrani kako bi se demonstriralo Moskvi i Pekingu da je moguće agresivno testiranje i tako dovelo do trilateralnog sporazuma o arsenalu velikih nuklearnih sila, koji Vašington želi. Razgovor nije završen bilo kakvom odlukom, već je rešeno da se rasprava o ovoj temi nastavi - piše Vašington post.

Kako dodaju, drugi zvaničnik im je rekao nešto potpuno drugačije - da je odlučeno da ne bude testova. Nacionalni savet za bezbednost odbio je da komentariše ove navode.

SAD nisu sprovodile nuklearne testove od septembra 1992. godine, a mnogi smatraju da bi njihovo obnavljanje bilo loše.

- To bi bio poziv drugim nuklearnim silama da prate to, kao startni pucanj za novu nuklearnu trku. Svakako bi to poremetilo i pregovore sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, koji više neće imati obavezu da poštuje moratorijum na nuklearno testiranje - rekao je za taj list Deril Kimbol, izvršni direktor Asocijacije za kontrolu naoružanja.

SAD su jedina država koja je koristila nuklearno oružje u ratu, a sve nuklearne sile sprovele su ukupno oko 2.000 testova atomskog oružja. Čak polovina tih testova obavljena je u Americi.

Otvoreno nebo

Tramp je dosad povukao Ameriku iz Sporazuma o raketama srednjeg dometa iz 1987, kao i nuklearnog sporazuma sa Iranom iz 2015. Takođe, vesti o razmatranju testova pojavile su se usred frke o povlačenju SAD iz sporazuma „Otvoreno nebo“, u kojem su 34 zemlje.

Severna Koreja JAČANJE VOJNOG ODVRAĆANJA U Severnoj Koreji se razgovaralo o novim merama za jačanje mera „nuklearnog odvraćanja“ na sastanku kojim je predsedavao vođa Kim Džong Un, javila je juče zvanična novinska agencija KCNA. - Na sastanku su predstavljene nove mere namenjene jačanju vojnog nuklearnog odvraćanja zemlje - navela je severnokorejska agencija. O tim „presudnim merama“ odlučeno je na sastanku Centralne vojne komisije, dodala je agencija, ne navodeći kada je sastanak održan, ni detalje o merama.

