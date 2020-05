OVO NE SLUTI NA DOBRO?! Rokfeler fondacija umešala prste oko KORONE: Plan nalaže i STROGU VOJNU KONTROLU! Svi detalji

Fondacija Rokfeler, koja ima istorijske veze s američkom saveznom vladom, prezentovala je nacionalni plan za kontrolu pandemije koronavirusa. Njen cilj je ispitivanje 30 miliona stanovnika dnevno o državnom trošku kao i podvrgavanje američkih državljana strogoj vojnoj kontroli.

Rokfeler fondacija prezentovala je svoj ”Nacionalni akcioni plan za ispitivanje Covid-19”, čime se ukazuje na ”pragmatične korake za ponovno otvaranje radnih mesta i zajednica”. Ali, ovde se ne radi samo o zdravstvenim merama, kao što naslov nalaže.

Plan, kojem su doprineli neki od prestižnih univerziteta, uključujući i Harvard, Jejl, Džons Hopkins i drugi, predlaže stvaran hijerarhijski i militarizovani društveni model.

Na prvu ruku, ”PTB” kako se skraćeno ovaj plan zove, sličan je Planu ratne privrede, koje su SAD imale za vreme Drugog svetskog rata. PTB bi se sastojao od vođa iz vlada, poslovnog sveta i obrazovnog sistema, s tim da vladini predstavnici ne bi bili u prvom redu, već bi to mesto zauzimali predstavnici finansija i ekonomije, koji bi bili poređani po važnosti.

Vrhovno veće imalo bi moć odlučivanja o privredi i uslugama sa autoritetom, što je slično onome čemu je američki predsednik pribegao za vreme Drugog svetskog rata kroz Akt o odbrambenoj privredi.

Plan traži da se nedeljno ispita na koronavirus 3 miliona američkih državljana, s time da bi taj broj trebalo da se poveća do 30 miliona nedeljno unutar šest meseci. Cilj je postizanje mogućnosti ispitivanja 30 miliona ljudi dnevno, što bi trebalo da bude realizovano u toku jedne godine.

Za svaki test, ”očekuje se pravilna nadoknada (u iznosu od na primer 100 dolara) za sve testove na Covid-19”. Za to bi bilo potrebno izdvojiti milijarde dolara javnog novca mesečno.

Rokfeler fondacija i njen finansijski partneri pomoći će u stvaranju mreže onih koji bi garantovali za kredite, kao i potpisivanje ugovora sa dobavljačima, odnosno velikim kompnijama koje bi proizvodile lekove i medicinsku opremu.

Prema Planu, ”Savet za kontrolu pandemije takođe bi imao ovlašćenje da stvori ”Centre za odgovor na pandemiju”, odnosno posebne formacije sa osobljem koje bi brojalo od 100 do 300.000 članova.

Te formacije bi između ostalog bile sastavljene i od vojnog osoblja Nacionalne garde. Članovi ”Formacija za odgovor na pandemiju” dobijali bi prosečnu godišnju platu u visini do 40.000 dolara, za šta se godišnje predviđaju troškovi od 4 do 12 milijardi dolara.

”Telo za reakciju na pandemiju” imalo bi zadatak da kontroliše stanovništvo vojnim načinima, kroz digitalno praćenje i sisteme identifikovanja, koji bi bili na radnim i obrazovnim mestima, u mestima stanovanja, javnim mestima i sistemima prevoza. Sistemi ovog tima, kako Rokefeler fondacija navodi, osmišljeni su od strane Epla, Gugla i Fejsbuka.

Prema Planu, informacije u vezi pojedinaca i njihovog zdravstvenog stanja i aktivnosti ostali bi poverljivi, ”kad god je to moguće”. Ali, ti podaci bili bi skupljani centralizovano u digitalnoj platformi, kojom bi zajedno upravljale savezne države i privatne kompanije. Prema podacima koje je dao ”Savet za kontrolu pandemije”, odlučivalo bi se koje područje izolovati i na koliko dugo.

Ovo, sažeto rečeno, je plan koji Rokefeler fondacija želi da nametne u Sjedinjenim Državama i izvan njih. Ako bi se on i delimično primenio, to bi značilo nastavak koncentracije ekonomske i političke moći u rukama čak još i uže elite, do te mere da bi velika većina stanovništva bila lišena demokratskih prava.

Operacija je sprovedena u ime ”kontrole koronavirusa”, čija je stopa smrtnosti, prema službenim podacima, dosad niža od 0.03% u odnosu na celokupno američko stanovništvo. U Planu Rokefeler fondacije, virus se koristi kao stvarno oružje, opasnije od samog koronavirusa.

Kurir.rs/Logično

Kurir