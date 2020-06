LUKAŠENKO SE KANDIDUJE 6. PUT ZA PREDSEDNIKA I PORUČUJE Žena ne može da bude na čelu Belorusije, imam dobar razlog za to

Predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da žena ne može da bude predsednica Belorusije jer društvo nije zrelo za to.

Kako kaže, po ustavu predsednik ima jaku vlast, a to žena ne može da radi.

"Mi nismo Litvanija gde je predsednica bila Dalija Gribauskajte koja je došla, smešila se, posedela i otišla. Ona ni za šta nije odgovarala jer je Litvanija parlamentarna republika", objasnio je svoj stav Lukašenko. Predstojeći predsednički izbori u Belorusiji održaće se 9. avgusta, a na njima će po šesti put učestvovati Aleksandar Lukašenko koji obećava da će sve biti pošteno. Za sada je na spisku 15 predsedničkih kandidata, a do 19. juna bi grupe za svoje predstavnike trebalo da sakupe po 100.000 potpisa, što će za pojedince biti veliki problem.

Lukašenko je pet puta zaredom pobeđivao, a i sada ima velike šanse. Samo 1994. je morao u drugi krug glasanja. Pre pet godina je dobio čak 83,49 posto glasova, a drugoplasirana Tatjana Korotkevič samo 4,42 posto glasova.

Analitičari prognoziraju da će Lukašenku najozbiljniji protivkandidat biti Vladimir Cepkalo (55) koji je pet godina bio ambasador Belorusije u SAD. On je osnovao beloruski Park visokih tehnologija kojim je i rukovodio od 2005. do 2017. Cepkalo je osmislio koncepciju kako da Belorusija postane zemlja kompjuterskih tehnologija. Na nedavnoj konferenciji za novinare je kazao da je Belorusiji neophodna modernizacija u svim sferama. On ocenjuje da se poslednjih deset godina Belorusija ne razvija.

Kurir.rs/Novosti (Branko Vlahović)

